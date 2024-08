Vittorio Brumotti morso per due volte dal ragno violino: febbre alta per giorni, il suo racconto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non una ma ben due volte”. L’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti racconta in tv di essere stato morso da un ragno violino per ben due volte. E di aver inizialmente sottovalutato la situazione, finendo per subirne le conseguenze: ha avuto la febbre alta per giorni ed è stato debilitato per settimane.

Vittorio Brumotti morso per due volte dal ragno violino

Intervenendo in collegamento nel corso della puntata di oggi, venerdì 23 agosto, di Pomeriggio Cinque News, Vittorio Brumotti racconta di essere stato morso per due volte dal ragno violino.

“Anche io sono stato morso dal ragno violino. Non una ma ben due volte”, dice il ciclista e inviato di Striscia la notizia, anche se ancora adesso non ha capito dove è successo.

Fonte foto: IPA

“Purtroppo – scherza – il ragno violino ha avuto la sfortuna di morsicare me e adesso prenderà il mio virus”.

Brumotti: “Questa l’ho presa sottogamba”

Mentre nello studio di Pomeriggio Cinque News vengono proiettate le foto dei morsi di ragno violino ricevuti da Brumotti, il ciclista racconta la sua esperienza.

Rivelando di aver sottovalutato la cosa: “Io vivo di pericoli e di tutte le situazioni e questa l’ho presa sottogamba”.

Ad un certo punto il polpaccio dove era stato morso era “diventato quattro volte più grande”, così Brumotti ha chiamato il centro antiveleni di Pavia.

“Sono stati bravissimi e velocissimi nell’indicarmi le istruzioni per trattare questo tipo di morso”, racconta.

Febbre a 41, il suo racconto

Gli effetti principali del morso sono stati febbre alta e spossatezza: “Sono stato male diversi giorni. Ho avuto la febbre a 41.7“.

L’inviato di Striscia la notizia spiega che a causa delle conseguenze del morso non è riuscito ad andare in bici per settimane.

Poi scherza sui modi da usare per difendersi da eventuali altri morsi: “Adesso giro con la ciabatta a portata di mano”.