Vittorio Brumotti di Striscia La Notizia aggredito a Napoli nel quartiere Ponticelli, il racconto dell'inviato

Vittorio Brumotti di ‘Striscia La Notizia’ ha “rischiato il linciaggio”, stando alle sue parole, durante un servizio sullo spaccio di droga nel quartiere Ponticelli di Napoli. L’inviato lo ha raccontato in una nota pubblicata sul sito ufficiale del popolare telegiornale satirico di Antonio Ricci. Fortunatamente nessuna conseguenza sia per l’inviato che per la sua troupe.

Vittorio Brumotti aggredito a Napoli

Come riporta la nota rilasciata dalla redazione di ‘Striscia La Notizia’, l’episodio risale alla serata di lunedì 11 dicembre.

Vittorio Brumotti si trovava presso il Parco Topolino del quartiere Ponticelli di Napoli per un’inchiesta sullo spaccio di droga, il format in cui è specializzato nel contesto del programma di Antonio Ricci.

Nello stesso quartiere, del resto, lo stesso Brumotti aveva portato la sua presenza per denunciare un altare votivo dedicato alla criminalità, “rimosso grazie a Striscia”, precisa l’inviato.

Quindi l’aggressione: “Io e la mia troupe non facciamo in tempo a prendere le telecamere, quando scoppia un’insurrezione generale contro di noi”.

L’intervento dei carabinieri

Considerato il pericolo, dunque, Brumotti e i suoi colleghi hanno subito cercato riparo, ma non prima di diversi attimi di paura.

Le sue parole: “Ho rischiato il linciaggio. Mi sono dovuto nascondere in un sottoscala e sono riuscito a salvarmi solo grazie all’intervento dei carabinieri, che mi hanno fatto da scudo e scortato in auto”.

Quando andrà in onda il servizio

Per il momento non è dato sapere quando andrò in onda il servizio su ‘Striscia La Notizia’.

Nella nota ufficiale rilasciata dalla redazione si legge che il girato verrà trasmesso “nei prossimi giorni“.

Le aggressioni a Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti non è nuovo a episodi come quello di Ponticelli.

Nel luglio 2023, ad esempio, a seguito di un servizio contro lo spaccio nel centro di Monza era stato minacciato da un rapper contro il quale era stato emesso un provvedimento di sorveglianza speciale.

A Brescia, nel 2021, era stato oggetto di sputi, calci e pugni proprio mentre documentava lo stesso fenomeno: lo spaccio delle sostanze stupefacenti.