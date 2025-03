Visto da un passante con in mano un piede di porco, aveva appena svaligiato un negozio a Modena: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Modena, dove un uomo di 43 anni è stato fermato per furto aggravato. L’intervento è avvenuto nella notte, quando un residente ha segnalato un furto in corso presso un negozio.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 2.00 del mattino nella zona Madonnina. Un residente ha contattato il 112 per segnalare un uomo vestito di scuro, con una cuffia in testa, che si allontanava da un esercizio commerciale con una spranga in mano.

Arresto e sequestro

Le volanti, già nei pressi del luogo indicato, hanno rapidamente intercettato il sospettato. Alla vista degli agenti, il 43enne ha tentato la fuga ma è stato fermato in via Galaverna. Al momento dell’arresto, l’uomo aveva con sé una cesoia taglia bulloni, un piede di porco e un’asta in ferro smonta-pneumatici, oltre a 130 euro in contanti, presumibilmente il fondo cassa del negozio.

Constatazione dei danni

Un sopralluogo immediato ha rivelato che la saracinesca del negozio era stata danneggiata: le grate in ferro erano state tranciate e la porta d’ingresso presentava segni di effrazione. All’interno, il bancone e il registratore di cassa erano stati messi a soqquadro.

Convalida dell’arresto

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari a Modena per l’indagato.

