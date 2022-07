Virus ruba i dati delle carte di credito salvate su Google Chrome: come fare per difendersi dal malware Emotet

È allarme malware su Google Chrome, il browser utilizzato da milioni di utenti. Un virus, secondo quanto riferito dai ricercatori di Proofpoint, avrebbe infatti attaccato la piattaforma con l’obiettivo di rubare dati sensibili dai profili degli utenti, come per esempio le carte di credito salvate per velocizzare i pagamenti online. La minaccia è seria e i ricercatori avvisano tutti del pericolo.

Il virus che ruba i dati sulle carte di credito

I ricercatori di Proofpoint hanno scoperto questo virus lo scorso 6 giugno e hanno sin da subito lanciato l’allarme sulla sua pericolosità. Infatti, come rivelato, si tratta di un “modulo pensato per sottrarre i dati delle carte di credito che prende di mira esclusivamente il browser Chrome“.

Secondo quanto rilevato dagli esperti, una volta che il malware ruba i dati delle carte di credito come numero, nome, mese e anno di scadenza, invia tutto al server di comando e controllo. Grazie a questo escamotage risulterebbe ancora più difficile risalire ai responsabili della frode.

Cos’è Emotet

Alla base di questa nuova truffa che sta avvenendo su Chrome c’è Emotet, il malware che riesce a rubare tutti i dati delle carte di credito. Si tratta di un virus che causa infezioni importanti nei software tanto da creare successivamente altri guai nei pc.

Come riferito dai ricercatori di Proofpointe le infezioni causate da Emotet “possono portare a malware successivi, come i ransomware“, ovvero, programmi malevoli che rubano alcuni dati o li rendono inaccessibili, chiedendo poi un riscatto per riaverli.

Come fare per difendersi

Ma come fare per difendersi da questi attacchi? prima di tutto il consiglio che viene dato, come sempre, è quello di non memorizzare dati sensibili nel browser, e porre inoltre molta attenzione ai link su cui si clicca.

Ma non basta. Gli esperti infatti sottolineano e spiegano: “Vale anche la pena notare che Emotet si diffonde tipicamente tramite email, utilizzando link e allegati pericolosi per distribuire virus”. Non è facile imparare a riconoscere queste minacce, anche perché Emotet è un malware molto evoluto.