Virginia Sanjust accusata di tentata estorsione e danneggiamento: avrebbe minacciato la nonna

Rinvio a giudizio per Virginia Sanjust di Teulada, 45 anni, ex “signorina buonasera” su Rai 1 nel 2003. La donna è accusata di tentata estorsione ai danni della nonna materna e di violazione di domicilio nei confronti dell’ex fidanzato.

La vicenda di Virginia Sanjust

Sanjust l’8 marzo 2020 era finita ai domiciliari per aver messo sottosopra la casa della nonna, Antonietta De Pascale, 91 anni, conosciuta come Antonella Lualdi, star del cinema negli anni Cinquanta.

La misura cautelare, tre anni fa, era stata decisa anche perché, sempre secondo l’accusa, Virginia Sanjust aveva perseguitato l’ex fidanzato, facendo irruzione nell’appartamento dell’uomo dopo aver rotto il vetro di una finestra con un vaso di coccio.

Il reato di stalking è stato ora riconfigurato dal pm Antonio Verdi in violazione del domicilio e disturbo del sonno dei vicini.

La parabola dell’ex “signorina buoansera”

La carriera di Sanjust ha avuto un’impennata il 21 settembre 2003, quando l’allora 26enne esordì sul piccolo schermo come “signorina buonasera”.

Nel 2004 ha poi divorziato da Federico Armati, all’epoca agente del Sisde, con il quale convolò a nozze nel 1998 e da cui ha avuto un figlio, Giancarlo. Sempre nel 2004 divenne inviata speciale del programma “Una giornata particolare” (Rai 1). La sua carriera, negli anni a venire, andò via via a tramontare.

Nel 2014 il padre morì in un drammatico incidente nella tenuta di famiglia a Capalbio. Virginia uscì dai radar della tv e di lei non si seppe più nulla fino all’aprile 2020, quando in pieno lockdown è finita agli arresti in una casa di cura.

La relazione turbolenta con l’ex

Nel 2019 ha conosciuto un 40enne con il quale ha avviato una relazione. Lui, però, non ha voluto che il rapporto si tramutasse in una storia stabile. Sanjust non la prese bene. Lo infastidì sul luogo di lavoro, lo attese in diversi frangenti nell’androne del condominio in Prati, facendo irruzione a casa sua. Nel febbraio 2020, dopo l’ennesima ‘folata’ nella dimora, lui ha fatto scattare la denuncia.

Capitolo nonna – Un giorno, nell’appartamento a Ponte Milvio dell’attrice, c’è stata una specie di riunione di famiglia: due nipotini, la madre, la sorella Stella. A un certo punto Sanjust ha domandato dei soldi alla nonna, minacciandola e assicurando che le avrebbe distrutto la casa se non avesse ottenuto ciò che aveva richiesto.

Antonietta De Pascale non le diede il denaro. La nipote avrebbe così messo sottosopra la dimora, strappando dalle pareti quadri, danneggiandoli. Stesso trattamento riservato ad altri oggetti, quali lampade e finestre. La polizia, chiamata a intervenire dalla nonna della Sanjust, ha descritto questo quadro: “Casa devastata”.