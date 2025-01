Virginia Raggi ha un nuovo lavoro ma nell'annuncio c'è un errore: cosa farà l'ex sindaco M5S di Roma

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

L’ex sindaco di Roma Virginia Raggi sarà speaker di Sands Entertainment, un’agenzia di eventi con sede a Pisa, per la quale si occuperà – tra le altre cose – di economia, ambiente e woman empowerment. A dare la notizia del nuovo lavoro della consigliera M5s è stata la società stessa, attraverso un comunicato. Peccato che, nell’annuncio, il nome dell’ex prima cittadina sia stato riportato erroneamente: “Virgnia Raggi – Nuovo speaker”, si legge infatti sul sito della società.

Il nuovo lavoro di Virginia Raggi

Il comunicato è comparso sul sito web di Sands Entertainment, un’agenzia per il celebrity marketing e la gestione dei diritti di immagine che organizza eventi e campagne pubblicitarie di vario genere.

L’indiscrezione, lanciata in un primo momento dal sito Dagospia, è stata successivamente confermata in maniera ufficiale.

“Comincia questa nuova avventura. Virginia porterà la sua esperienza di gestione e motivazione nelle aziende“, recita l’annuncio.

Una delle news riportate sulla pagina web dell’agenzia, inoltre, invita a prenotare la partecipazione per un suo intervento su “Empowerment femminile, ecologia e ambiente, risorse umane”.

Chi è Virginia Raggi

Virginia Raggi, classe 1978, è stata il primo sindaco donna di Roma. Cresciuta nel quartiere Appio, si diploma presso il liceo scientifico Isacco Newton e nel 2003 consegue una laurea in Giurisprudenza.

Nel 2011 inizia la sua avventura politica, quando fonda il meetup del Movimento Cinque Stelle del XXIV Municipio di Roma.

Esponente pentastellata, nel 2013 viene eletta nel Consiglio Comunale di Roma, di cui diventa sindaco nel 2016, ottenendo il 67,15% dei voti al ballottaggio con il candidato del Partito Democratico Roberto Giachetti.

Raggi a processo per calunnia

A maggio dell’anno scorso, Raggi è andata a processo per calunnia, come conseguenza di un nuovo capitolo dell’inchiesta sui conti Ama iniziata nel 2018, che vede protagonisti l’ex sindacata di Roma e Lorenzo Bagnacani, ex amministratore delegato della municipalizzata.

Assieme a lei sono stati rinviati a giudizio, per tentata concussione in concorso, l’allora direttore generale del Comune Franco Giampaoletti e delle Partecipate Giuseppe Labarile, l’ex responsabile del Bilancio Gianni Lemmetti e Luigi Botteghi, che a quel tempo era dirigente alla Ragioneria generale.