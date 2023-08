Virale il menu della Sagra della nutria di Udine presso il piazzale Chiavris: bufala oppure realtà?

Dalle parti di Udine non si parla d’altro: un volantino annuncia alla cittadinanza che per tre giorni a settembre si terrà la “Sagra della nutria”. La locandina, sulla quale campeggia l’immagine del grosso roditore semiacquatico, contiene una scaletta delle attrazioni previste ed elenca le specialità del menu.

La Sagra della nutria di Udine: il menu

Il menu propone, fra le altre cose, “nutria in salmì con polenta… coscette di nutria grigliate… zampette di nutria lardellate”. Ma la chicca è il dessert: “nutriamisù”.

Se il volantino a una prima occhiata ha un allure di credibilità, è andando a leggere i dettagli nell’elenco delle attrazioni in programma che viene il sospetto che si tratti di una bufala.

La musica, si legge, verrà fornita dalla “Nutria Band”, dai “cantastorie Nutrias” e da “DJ River Rat”.

I ragazzi saranno intrattenuti da un “Nutria Party” e i festeggiamenti saranno chiusi da un “Ballo della nutria”.

Tutti i prodotti, viene specificato, saranno a Km0.

La bufala della Sagra della nutria

La Sagra della nutria al Parco Brun di piazzale Chiavris a Udine è diventata virale sui social, ma è una bufala.

Dall’8 al 10 settembre, come riporta la locandina, non si terranno degustazioni di roditori o festeggiamenti a tema.

Udine Today ha contattato “il Giangio” – alias Gianluca Fachechi – il gestore del chiosco dell’area verde, per avere maggiori informazioni. L’uomo ammette di non saperne nulla e scrive inoltre la sua su Facebook.

“Sul momento giuro che ci ho pensato seriamente… ma poi ho visto le date e non posso competere con Friuli Doc. Magari facciamo fine ottobre. Oh, è vero che da me ci si può aspettare di tutto ma ragazzi… c’è gente che ha chiamato la polizia locale… cioè… secondo me non state benissimo, che sia il caldo? Più neuroni e meno cog…, grazie”, scrive Fachechi.

Gli autori sono recidivi

Udine Today ricorda che del nutria party se ne parla quest’anno perché la locandina è diventata virale, ma gli anonimi burloni ci avevano già provato in passato, non riscuotendo lo stesso successo.