Violenza sessuale su un suo parente minorenne a Verbania: arrestato 60enne, quanto dovrà stare in carcere

Arrestato per violenza sessuale. I carabinieri di Stresa hanno condotto in carcere un sessantenne condannato in appello per un fatto accaduto nel 2016. La vittima sarebbe un suo parente, e all’epoca dei fatti era minorenne. L’uomo dovrà ora scontare la pena decisa dalla corte del secondo grado di giudizio.

La vicenda della violenza sessuale di Verbania

Nella giornata di oggi lunedì 22 maggio i carabinieri della stazione di Stresa hanno arrestato un uomo di 60 anni a seguito delle disposizioni del tribunale di Verbania

La persona arrestata era residente proprio nel verbano, e sarebbe stato condannato per una violenza sessuale commessa ai danni di un parente, minorenne all’epoca dei fatti.

Si parla infatti di un reato che sarebbe stato commesso nel 2016, e l’uomo sarebbe poi stato denunciato e processato. La trafila giudiziaria è giunta al secondo grado di giudizio proprio oggi, chiudendo al vicenda con la carcerazione del responsabile.

I numeri delle violenze sessuali in Italia

Il numero di violenze sessuali in Italia è in continuo calo nell’ultimo decennio. Fa eccezione il 2022, a causa probabilmente delle anomalie statistiche rappresentate dai due anni di lockdown dovuti alla pandemia.

L’anno scorso in Italia le denunce per violenza sessuale sono cresciute del 16%. Le vittime principali rimangono le donne, soprattutto quelle straniere, e il contesto più comune è sempre quello familiare, esattamente come accaduto a Verbania.

Gli interventi legislativi e culturali contro la violenza sulle donne stanno rallentando questo fenomeno, che è da anni in calo. Rimane però altissimo, quai 2,5 milioni, il numero di donne che in Italia ha almeno una volta nella propria vita subito una violenza sessuale.

Quanti anni dovrà stare in carcere l’uomo condannato per violenza sessuale

L’arresto dell’uomo riconosciuto colpevole dal tribunale di Verbania di molestie sessuali nei confronti di un parente minorenne è stato arrestato dai carabinieri presso la propria dimora.

Le procedure di rito si sarebbero svolte senza problemi, e l’uomo è stato quindi condotto presso il carcere di Verbania per scontare la propria pena.

Secondo la sentenza del tribunale di Verbania, il colpevole dovrà scontare 4 anni di carcere per il reato commesso.