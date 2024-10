Violenza sessuale in zona corso Como a Milano, 20enne denuncia amico con cui aveva passato la serata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una serata in discoteca, in zona corso Como a Milano si è trasformata in un incubo: una ragazza di vent’anni ha denunciato di aver subito violenza sessuale. La giovane ricordava il responsabile e ha puntato il dito contro un “amico” con cui aveva trascorso la serata..

Denunciata violenza sessuale

La giovane 20enne, di origini colombiane e residente a Milano, ha raccontato agli agenti della polizia di essere stata aggredita in auto dopo aver accettato un passaggio dal suo amico, originario del Mali.

La ragazza, soccorsa in via Tocqueville angolo via D’Azeglio, ha descritto come la serata inizialmente innocente si sia trasformata in una sorta di “trappola”.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Dopo aver accettato l’invito del giovane per un passaggio a casa, gli abusi sono avvenuti a pochi passi dalla discoteca, lasciando la ragazza in uno stato di shock.

Le indagini e il fermo

Dopo l’aggressione, la ragazza è stata assistita da una passante che ha chiamato i soccorsi. Le Volanti della polizia e i sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente e hanno trasportato la giovane al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale.

Grazie alle informazioni fornite dalla vittima, gli agenti sono riusciti a identificare il presunto responsabile, utilizzando il suo nome e numero di telefono.

Attualmente, le indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile di Milano, che sta visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per raccogliere ulteriori prove.

I numeri delle violenze

I dati sulla violenza sessuale in Italia sono preoccupanti. Secondo il report del ministero dell’Interno, nel 2024 si registrano in media 16 vittime di violenza sessuale al giorno (il 91% sono donne).

Recenti casi di violenza e femminicidi, come quello avvenuto a Civitavecchia o quello di Celeste Palmieri, evidenziano inoltre l’inefficacia di alcuni dei sistemi messi in campo anche quando la vittima decide di denunciare, come il braccialetto elettronico.

La maggior parte delle vittime, prosegue il report, ha meno di 34 anni e anche il 36% degli autori di violenze sessuali è sotto i 35 anni. In linea generale, i dati mostrano un lieve calo delle violenze sessuali, ma un aumento dei maltrattamenti in famiglia e la prevalenza di abusi tra pari e minorenni.