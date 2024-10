Violenza sessuale di gruppo a Lecce, 12enne attirata in un luogo buio da un conoscente: indagati tre minori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La procura per i minorenni di Lecce ha avviato un’indagine su una presunta violenza sessuale di gruppo che ha coinvolto una ragazza di 12 anni. Secondo le prime ricostruzioni, raccontate dalla giovanissima vittima, l’episodio si sarebbe verificato venerdì sera, quando è stata attirata con l’inganno in un luogo buio e appartato da un conoscente più grande. Questo, secondo l’ipotesi dell’accusa, avrebbe sfruttato l’invaghimento della 12enne per rubarle dei soldi e abusare di lei.

Violenza sessuale a Lecce

Nuova denuncia di violenza sessuale. Il racconto è di una giovanissima di appena 12 anni. La ragazza ha spiegato che la violenza è avvenuta da parte di conoscenti. Uno dei presunti aggressori infatti sarebbe un 16enne di cui era invaghita.

Proseguendo il racconto, la 12enne ha detto di essere stata convinta a incontrarlo in un’area isolata della provincia di Lecce. Qui, il giovane l’avrebbe costretta a subire abusi, mentre altri due ragazzi, poco più giovani, sarebbero stati coinvolti negli atti violenti.

Violenza sessuale a Lecce: 12enne denuncia un conoscente e altri minori

Oltre alla violenza, i tre avrebbero anche derubato la vittima del suo portafoglio.

Le indagini

Il 16enne, espulso da alcuni istituti scolastici della zona per comportamenti violenti, avrebbe approfittato della situazione, sfruttando l’ammirazione che la ragazzina nutriva per lui.

Gli investigatori stanno ora esaminando i telefoni cellulari dei sospetti, sequestrati per accertare la presenza di prove di premeditazione.

La giovane, che ha riportato escoriazioni sulle braccia, sarà ascoltata in modalità protetta dai carabinieri, che sperano che il suo racconto possa fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Ancora una violenza a Milano

L’episodio a Lecce segue un altro caso di violenza sessuale avvenuto a Milano. Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata aggredita da un amico dopo una serata in discoteca.

Anche in questo caso, il presunto aggressore è stato identificato e le indagini sono in corso. In entrambi i casi si tratta di conoscenti e giovanissimi, proprio due degli elementi emersi dai dati evidenziati dall’Istat.