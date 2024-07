Violenza sessuale a Vimercate, barista rapinata e stuprata: aggressore in fuga, caccia all'uomo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Violenza sessuale a Vimercate: nelle prime ore del mattino di sabato 13 luglio una barista sarebbe stata rapinata e stuprata da un uomo, ancora ricercato dai carabinieri.

Cosa è successo a Vimercate

A ricostruire quanto successo a Vimercate sabato 13 luglio è Primamonza: l’aggressore avrebbe atteso che, come ogni mattina all’alba, la donna arrivasse alla porta di ingresso per aprire il bar. A quel punto sarebbe piombato alle spalle della barista e l’avrebbe costretta a entrare nel locale e a chiudersi la porta alle spalle. Poi le avrebbe intimato di consegnare il contenuto della cassa.

Dopo, l’uomo avrebbe trascinato la barista nel retro del locale, dove si sarebbe consumata una violenza sessuale. L’aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.

L’allarme e i soccorsi alla barista

A lanciare l’allarme, poco dopo i fatti, è stata la stessa vittima. Sul posto si sono portati i carabinieri e un’ambulanza. I sanitari e le forze dell’ordine, ascoltata la testimonianza della barista, l’hanno trasferita alla clinica Mangiagalli di Milano. Lì è stata sottoposta a esami che hanno confermato quanto riferito dalla vittima.

Le indagini dei carabinieri

Dopo l’allarme lanciato dalla barista, è subito scattata la caccia all’uomo, anche grazie alle preziose indicazioni fornite dalla vittima. I carabinieri della Compagnia di Vimercate hanno raccolto anche altre testimonianze.

Al momento, non è ancora chiaro se l’aggressore abbia agito da solo oppure con un complice. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, c’è anche il fatto che l’uomo possa aver studiato la vittima, le abitudini e gli orari nei giorni precedenti per poter poi agire indisturbato.

Vimercate sotto shock per la violenza sessuale

La violenza sessuale ha lasciato sotto shock Vimercate e fatto tornare d’attualità in città il delicatissimo tema della violenza sulle donne.

Nel settembre dello scorso anno, proprio a Vimercate si era svolta una manifestazione organizzata dall’associazione “Agende rosse”: centinaia di persone, non solo donne, avevano sfilato per le vie della città chiedendo più tutela e leggi più severe per gli autori di aggressioni e stupri. Una nuova manifestazione è in programma per il prossimo autunno.