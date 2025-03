Violenza sessuale a Verona sulle bambine della compagna, arrestato il patrigno: minacciava le figlie da 6 anni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un cittadino rumeno di 45 anni è stato arrestato a Verona con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata sulle figlie della compagna, di 10 e 12 anni. Gli abusi del patrigno, accusato anche di minacce, violenza privata e danneggiamento, sarebbero stati commessi sulle bambine negli ultimi 6 anni.

Patrigno arrestato per violenza sessuale su due bambine

Mercoledì 5 marzo la polizia di Verona ha arrestato un 45enne di origini rumene, accusato di aver violentato le figlie della compagna, rispettivamente di 10 e 12 anni.

A denunciarlo sarebbe stata la madre delle bambine: prima sarebbero state vittime di molestie, poi di rapporti sessuali completi, tenuti nascosti per timore.

L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Montorio.

Abusi durati 6 anni

Gli abusi sarebbero durati 6 anni, fino all’arresti: la relazione con la madre delle vittime era iniziata nel 2015.

Le bambine venivano sempre violentate in casa quando la madre non c’era: prima sarebbero state toccate più volte nelle parti intime, poi – col passare del tempo – obbligate a fare sesso, tra l’altro senza protezione.

Le minacce alle figlie della compagna

Entrambe le vittime erano obbligate a stare in silenzio: l’uomo minacciava di abbandonare loro e la madre, lasciandole così in uno stato di totale indigenza, o peggio, di far loro del male, addirittura promettendo di ucciderle se avessero parlato.

Avrebbero però trovato la forza di confessare tutto alla madre e ai loro attuali fidanzatini – anche loro minacciati dall’uomo – confermando la versione in Procura.

