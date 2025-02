Violenza sessuale a Torino su una 12enne nei bagni della stazione Porta Nuova: "Sembrava più grande"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un ragazzo di 20 anni avrebbe violentato una bambina di 12 anni nei bagni della stazione di Porta Nuova a Torino. Il giovane non ha negato ma si sarebbe giustificato dicendo che la vittima sembrava più grande. Ai fini della legge, la questione del consenso è irrilevante.

12enne violentata in stazione a Torino

Il quotidiano La Stampa riporta di una vicenda accaduta a luglio 2024 nella stazione di Porta Nuova a Torino. Un ragazzo di 20 anni e una bambina di 12 vengono scoperti mentre hanno un rapporto sessuale in uno dei bagni della struttura.

La 12enne appare in stato di shock dopo l’accaduto ma, attraverso la sua testimonianza e un incidente probatorio, la procura è riuscita a ottenere l’arresto del 20enne. Alla bambina è stata affiancata una figura di supporto dai genitori.

Fonte foto: ANSA La stazione di Torino Porta Nuova

I racconti della 12enne alla madre e ai servizi sociali

Due le ricostruzioni presentate dalla 12ene dopo i fatti. Ai genitori ha detto di essersi vista in pomeriggio con alcuni amici, per poi aver incontrato il 20enne in stazione. Il ragazzo l’avrebbe avvicinata offrendole un gelato e poi i due avrebbero consumato il rapporto.

Il racconto è poi cambiato davanti agli assistenti sociali, che hanno permesso alla 12enne di aprirsi. La vittima avrebbe accusato il 20enne di averla costretta sia a fumare marijuana, sia ad avere rapporti sessuali.

Davanti agli investigatori il 20enne non ha negato di avere avuto rapporti con la bambina. Ha dichiarato però che fossero consensuali. Per la legge però questo dettaglio, vista l’età della vittima, è irrilevante.

Le chat con altri adulti e il consenso

Durante le indagini, la famiglia della 12enne ha consegnato il cellulare della bambina agli investigatori, che hanno scoperto al suo interno chat con adulti nelle quali si alludeva a rapporti sessuali.

La polizia sta indagando per individuare chi siano le persone che hanno adescato e approfittato della bambina. Come per il caso del 20enne alla stazione di Porta Nuova, anche per loro si prospetterebbe il reato di abuso di minore.

L’eventuale consenso dato dalla 12enne è irrilevante. Per la legge italiana infatti, gli infraquattordicenni, quindi i bambini con meno di 14 anni, non sono mai considerati in grado di dare consenso per un atto sessuale e ogni azione del genere nei loro confronti è punita in quanto abuso.