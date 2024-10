Violenza sessuale a Perugia, ragazza accusa giovane conosciuto su app d'incontri di averla drogata e stuprata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Indagini della Squadra Mobile di Perugia in seguito alla denuncia di una ragazza di 20 anni, che sarebbe stata vittima di una violenza sessuale perpetrata da un uomo di 25 anni, che l’avrebbe drogata per poi abusare di lei dopo averla conosciuta su una app di incontri.

Denuncia per violenza sessuale a Perugia

Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre una violenza sessuale sarebbe avvenuta ai danni di una ragazza di 20 anni in pieno centro a Perugia, nella zona di corso Garibaldi.

Come riportato da Perugia Today, la giovane aveva conosciuto un ragazzo tramite un’app di incontri. I due hanno deciso di vedersi di persona, passando una serata ai tavolini di un bar a bere qualche cocktail prima di fare una passeggiata per il centro città.

La zona di Perugia nella quale sarebbe avvenuta la violenza sessuale denunciata da una ragazza di 20 anni

A questo punto, secondo il racconto della 20enne, il ragazzo l’avrebbe spinta al muro per poi abusare di lei, approfittando di una condizione di scarsa lucidità della giovane, che avrebbe anche espresso il suo rifiuto affermando di non sentirsi bene.

La denuncia alla Polizia

Come riportato da Il Messaggero, la ragazza avrebbe inizialmente tenuto per sé quanto accaduto, per poi via via confidarsi prima alle amiche e poi in famiglia, fino a sottoporsi a una visita medica e quindi presentare una denuncia in Questura.

La ragazza avrebbe raccontato di come si sarebbe sentita improvvisamente poco lucida dopo un solo cocktail e di come il ragazzo, dopo aver abusato di lei, l’avrebbe riaccompagnata a casa come se nulla fosse accaduto.

La denuncia della ragazza (al momento contro ignoti), assistita dall’avvocato Pietro Giovannini, ha quindi fatto scattare le indagini della Squadra Mobile, con gli agenti ora al lavoro per risalire all’identità del 25enne.

Le indagini della Polizia

Gli uomini della Squadra Mobile di Perugia, diretti da Maria Assunta Ghizzoni, sono quindi sulle tracce del ragazzo, facendo conto anche sulle immagini delle videocamere di sicurezza, di cui c’è abbondanza nella zona di corso Garibaldi.

Si cerca inoltre di risalire all’identità del 25enne tramite l’app di incontri sulla quale i due si sono conosciuti, ma è molto probabile che il giovane abbia usato un nome falso, tanto durante le conversazioni online che di persona.

E, mentre si attendono i risultati degli esami del sangue della giovane, che dovrebbero confermare l’ipotesi che sia stata drogata, si continua a puntare sulle indagini per riuscire a trovare il responsabile di questa violenza.