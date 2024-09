Violenza in centro a Pordenone, madre e figlia ferite da uno sconosciuto: "Aggredite senza alcun motivo"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Follia in centro a Pordenone, dove una madre e una figlia sono state aggredite da uno sconosciuto in pieno giorno. L’uomo, di circa 40 anni, si sarebbe scagliato prima contro la giovane, ferendola al collo, per poi spintonare la madre che cadendo a terra ha sbattuto la testa. Provvidenziale l’intervento di un ragazzo che, passando di lì, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Madre e figlia aggredite in centro a Pordenone

L’episodio, avvenuto intorno alle 10 del mattino in via Riviera del Pordenone, risale allo scorso giovedì 22 agosto ma è stato reso noto solo nelle ultime ore dal telegiornale de Il13.

Secondo quanto riportato da TGcom24.it, la madre si sarebbe rivolta al notiziario dopo aver appreso la conclusione della vicenda relativa a Sharon Verzeni, in quanto la dinamica dell’episodio sarebbe stata analoga.

Fonte foto: Tuttocittà L’aggressione ha avuto luogo in via Riviera del Pordenone, nella città del Friuli-Venezia Giulia

Le due vittime, infatti, sarebbero state fermate dal 40enne poco dopo aver imboccato la strada all’incrocio con viale Martelli, all’altezza del civico 12 della strada che costeggia il fiume Noncello. Lo riporta il sito di notizie locali PordenoneToday.it.

L’aggressione

A subire per prima l’aggressione sarebbe stata la figlia, ferita al collo dopo aver evitato un pugno in pieno volto sferrato dall’uomo.

A questo punto le due si sarebbero date alla fuga: nel tentativo di raggiungerle, il malvivente avrebbe spintonato la madre che, dopo aver perso l’equilibrio, sarebbe caduta a terra sbattendo la testa.

Il tutto si sarebbe risolto in seguito all’intervento di un ragazzo di passaggio, che proveniva dal ponte di Adamo ed Eva.

I soccorsi

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante della Questura e il personale del 118, che ha trasferito entrambe le donne all’ospedale.

Prognosi di cinque giorni per la figlia, che ha riportato traumi e ferite.

Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’aggressore.