Violento terremoto in Moldavia di magnitudo 5.4 sorprende Maia Sandu in diretta tv: la reazione è incredibile

Un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito la Moldavia lunedì 16 settembre, provocando grande apprensione tra la popolazione. La scossa ha assunto una risonanza mediatica particolare in tutto il mondo a causa della reazione molto composta della presidente Maia Sandu, che in quel momento era in diretta televisiva.

Terremoto di magnitudo 5.4 con epicentro in Romania

La scossa, con epicentro in Romania, si è verificata alle 16:40 ora locale e ha avuto ripercussioni anche nei paesi vicini come Bulgaria, Ucraina e ovviamente la Moldavia.

Il terremoto ha sorpreso molti cittadini moldavi, ciò che ha stupito maggiormente però è stata la reazione di Maia Sandu. La presidente si trovava nel bel mezzo di un’intervista in diretta quando la terra ha cominciato a tremare, ma ha mantenuto un notevole autocontrollo.

La sua espressione è rimasta quasi imperturbabile, a parte un leggero sollevamento delle sopracciglia, mentre lo studio ondeggiava vistosamente.

La reazione della presidente della Moldavia Maia Sandu

In pochi secondi, Sandu ha ripreso a parlare, mostrando un’enorme compostezza e proseguendo l’intervista come se nulla fosse accaduto.

Il video della sua reazione ha rapidamente fatto il giro dei social media, dove è stato condiviso migliaia di volte, con molti utenti che hanno lodato la sua freddezza e professionalità in un momento di grande tensione.

Fonte foto: iStock

L’epicentro del sisma è stato rilevato a Teghii, una località a nord di Bucarest

La calma di Sandu è diventata presto anche una sorta di meme e molti utenti dei social hanno modificato il video originale per esaltare ulteriormente il sangue freddo dimostrato dalla presidente moldava.

La scossa di agosto in Portogallo

Quello con epicentro in Romania non è stato l’unico terremoto di alta magnitudo che ha colpito l’Europa nel corso dell’estate 2024.

Alla fine di agosto, una scossa di magnitudo 5.0 ha spaventato il Portogallo.

Anche in quel caso il sisma (con epicentro in mare, a circa 80 chilometri al largo della costa di Lisbona) è stato avvertito chiaramente in diverse regioni del Paese, inclusa la capitale, ma fortunatamente non ha provocato danni significativi o vittime.