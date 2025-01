Violento terremoto in Messico nello stato di Michoacan, magnitudo 6.2: la situazione dopo il sisma

Un forte terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito lo stato di Michoacán, in Messico. L’epicentro è stato localizzato vicino a Coalcomán de Vázquez Pallares, un comune di circa 20.000 abitanti, a una profondità di 86,2 km. Sebbene il sisma abbia generato paura tra la popolazione, le prime verifiche non riportano danni significativi a persone o infrastrutture.

Terremoto di magnitudo 6.2

Come riporta Ansa, la scossa è stata registrata alle 02.52 (ora locale) di domenica 12 gennaio e ha interessato una vasta area del Michoacán, uno degli stati occidentali del Messico, situato lungo la costa del Pacifico.

Nonostante l’elevata magnitudo, la profondità dell’ipocentro ha contribuito a ridurre gli effetti percepiti in superficie, limitando così le conseguenze per la popolazione.

Il sisma è stato avvertito anche in altre città vicine e persino in alcune zone della capitale, Città del Messico, situata a circa 600 km dall’epicentro. Le autorità locali hanno immediatamente avviato controlli per verificare eventuali danni strutturali e la sicurezza delle infrastrutture strategiche.

La situazione nel Michoacán

La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha dichiarato che i servizi di emergenza sono attivi e stanno monitorando costantemente la situazione a Coalcomán e nelle aree circostanti.

“Non ci sono nuovi sviluppi critici,” ha riferito Sheinbaum, rassicurando la popolazione sulla tempestiva risposta delle autorità locali e nazionali.

Il Messico dispone di un avanzato sistema di allerta sismica che, in questo caso, ha permesso di avvisare la popolazione con pochi secondi di anticipo, offrendo un margine di reazione per mettersi in sicurezza.

I precedenti in Messico

Il Messico si trova in una delle aree sismiche più attive del mondo, dove la placca di Cocos si scontra con quella nordamericana. Queste interazioni tettoniche sono la causa di frequenti terremoti, alcuni dei quali hanno avuto conseguenze devastanti.

Nel 1985 , un terremoto di magnitudo 8.1 colpì Città del Messico, causando migliaia di vittime e danni ingenti.

, un terremoto di magnitudo 8.1 colpì Città del Messico, causando migliaia di vittime e danni ingenti. Più recentemente, nel 2017, un sisma di magnitudo 7.1 uccise 369 persone e distrusse numerose abitazioni.

Eventi come questi hanno portato il governo messicano a investire in misure di prevenzione, come l’adeguamento sismico degli edifici e campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini sul comportamento da adottare durante i terremoti.