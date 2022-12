Violento terremoto di magnitudo 6,4 in California nel cuore della notte: paura tra i residenti per il Big One

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Un forte terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la costa settentrionale della California attorno alle 2:30 della notte (11:30 in Italia). Si tratta in realtà del sisma più violento di una lunga sequenza sismica che sta facendo tremare la terra nello stato americano da ore.

Dove è avvenuto il terremoto in California: non è il solo nelle ultime ore

Il sisma si è scatenato a una profondità di 16,1 chilometri, con epicentro a 12 chilometri a Sud Ovest di Ferndale, piccola cittadina della Contea di Humboldt.

La scossa, che fa parte di uno sciame sismico di una decina di terremoti, e l’allerta governativa inviata sui telefoni hanno svegliato la popolazione.

Non lontano, la terra ha tremato anche a Rio Dell, con un terremoto di magnitudo 4,6 avvenuto solo 5 minuti più tardi. Più a Nord e verso l’entroterra, a Will Creek, ne è stato rilevato uno di magnitudo 3,9 mezz’ora dopo.

A Ferndale sono state registrate una decina di scosse, anche di magnitudo consistente, sopra il valore di 3,4.

Fonte foto: ANSA Sismografi del California Institute of Technology e del United States Geological Survey.

I messaggi della popolazione sui social: paura per il sisma e le fughe di gas

I californiani spaventati si sono riversati in strada, e dai tweet e dai post su Facebook dei residenti di Ferndale si legge tutta la paura per le violente scosse.

Non è chiara ancora l’entità dei danni, ma in molti lamentano di sentire odore di gas, e c’è il concreto pericolo che si inneschino incendi domestici e che le reti idrica ed elettrica siano interrotte in più punti.

Quello che si è verificato a Ferndale non è certo il terremoto più potente avvenuto in California, ma è stato avvertito così chiaramente da essere scambiato per il Big One.

Che cos’è lo spaventoso terremoto Big One che colpirà la California

Con questo nome si identifica il terremoto peggiore che, secondo gli scienziati, dovrebbe colpire la California entro i prossimi 30 anni.

Il Big One avrà una magnitudo di almeno 7,8 e sarà ben 44 volte più potente di quello di magnitudo 6,7, tra i più forti degli ultimi tempi, che colpì Northridge nel 1994, causando 72 morti, ben 9 mila feriti e danni per 25 miliardi di dollari in tutta la California meridionale.

Nel 2019 uno sciame sismico investì la cittadina di Ridgecrest, con i principali eventi di magnitudo 6,4, 5,4 e 7,1 e circa 4 mila scosse di assestamento. Nonostante l’energia sprigionata, in quell’occasione ci fu una sola vittima e rimasero ferite 25 persone.

Niente a confronto con il terremoto che distrusse la città di San Francisco il 18 aprile 1906, con una magnitudo stimata di 7,9. Rase al suolo 28 mila edifici, uccise 3 mila persone e lasciò più della metà dei cittadini senza una casa.

Perché è atteso un terremoto catastrofico a Los Angeles o San Francisco

La California è situata a ridosso della faglia di Sant’Andrea, che divide la placca nordamericana dalla placca pacifica, che scontrandosi causano i terremoti. Per questo la regione è frequentemente colpita da eventi sismici anche molto forti.

Secondo alcuni esperti, nella parte meridionale della faglia si è accumulata negli ultimi secoli un’energia tale che avrebbe dovuto scatenare uno slittamento delle placche di circa 7 metri. Questo però non è mai accaduto.

Tutta questa energia potrebbe liberarsi tutta assieme, causando un terremoto catastrofico che colpirebbe le popolose città di Los Angeles o San Francisco, con migliaia di vittime.