Violento scontro tra un'auto e una moto a Gozzano vicino Novara: perde la vita un motociclista di 68 anni

Ancora sangue sulle strade italiane. Un uomo di 68 anni è morto in un incidente avvenuto giovedì 29 giugno a Gozzano, in provincia di Novara. La vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto, inutili i soccorsi.

Incidente mortale a Gozzano

Il tragico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, di giovedì 29 giugno, a Gozzano (Novara). Per cause ancora da accertare, un’auto e una moto si sono scontrati in via Mulini di Resiga.

Secondo quanto riporta La Stampa, il violento impatto è stato fatale per il motociclista, un uomo di 68 anni residente a Invorio (Novara).

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, la moto condotta dal 68enne stava viaggiando lungo la statale 229 del lago d’Orta quando si sarebbe schiantata con una vettura guidata da una donna di 59 anni che stava uscendo da un parcheggio.

In seguito allo schianto il 68enne è stato sbalzato via dalla moto finendo rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri.

Morto un uomo di 68 anni

Il motociclista è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero.

Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nello schianto: è morto poco dopo il ricovero in ospedale.