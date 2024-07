Violento scontro tra auto e moto a Mondolfo vicino Pesaro, morto sul colpo un ragazzo di 25 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico incidente stradale a Mondolfo, al confine tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona. Un ragazzo di 25 anni è morto in seguito al violento scontro tra la sua moto e un’auto. Inutili i soccorsi, il giovane è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

Incidente stradale a Mondolfo

Il grave incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 luglio, a Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino.

Secondo quanto riporta il Corriere Adriatico, c’è stato un violento scontro tra una moto e un’auto lungo la strada provinciale 424, tra Mondolfo e Ponte Rio di Trecastelli, in provincia di Ancona.

Morto un ragazzo di 25 anni

A perdere la vita è stato il motociclista, un ragazzo di 25 anni di San Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino), che è stato sbalzato violentemente sull’asfalto in seguito all’impatto con la vettura.

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Quel tratto di stratta è stato chiuso per tutto il pomeriggio per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

La dinamica, auto contro moto

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione riportata dal Resto del Carlino, sia la moto, una Suzuki di grossa cilindrata, che l’auto, una Ford Focus station wagon, viaggiavano lungo la provinciale nella stessa direzione.

La moto si sarebbe schiantata contro la vettura, che si accingeva a svoltare a sinistra in un incrocio: violentissimo l’impatto, che non ha lasciato scampo al centauro.