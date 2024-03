Violento scontro sull'A1, auto si schianta contro due camion vicino l’uscita Piacenza Sud: morta 33enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna di 33 anni ha perso la vita nel violento scontro avvenuto sulla A1. L’incidente si è verificato poco dopo mezzanotte, nei pressi dell’uscita di Piacenza Sud. La 33enne, alla guida di una Dacia Sandero, è rimasta coinvolta con due mezzi pesanti nello scontro. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Guardamiglio, che hanno già ascoltato i conducenti dei due camion.

Scontro sulla A1

Una donna di 33 anni ha perso la vita nello scontro avvenuto sulla A1 con due camion. L’incidente si è verificato nella notte tra il 19 e il 20 marzo, per la precisione tra mezzanotte e mezzanotte e mezza.

La polizia ha bloccato il tratto della strada coinvolto e deviato il traffico. Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’uscita di Piacenza Sud, sul tratto piacentino dell’autostrada A1 Milano-Napoli (dove recentemente un frontale ha ferito 6 persone, tra cui 2 bambini), al chilometro 58 della stessa.

Le dinamiche

Le dinamiche dello scontro, fatale per la donna di 33 anni di Valdarda, sono al vaglio della polizia stradale. Le volanti sono intervenute sul posto, insieme ai soccorsi e a una squadra dei vigili del fuoco, per trovare le responsabilità dietro all’incidente.

Dai dettagli emersi nel primo sopralluogo e dalle testimonianze dei conducenti dei mezzi pesanti, è possibile abbozzare un’ipotesi. La 33enne viaggiava sulla stessa corsia dei camion, in direzione di Fiorenzuola. L’impatto è stato molto violento.

I soccorsi

In breve tempo sul posto è giunta l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce rossa di Piacenza. La donna è stata estratta dalle lamiere di ciò che restava dell’auto, ma per lei non c’è stato nulla da fare (come per il caso del 30enne investito sulla A16). Considerando l’impatto violento e le condizioni della vettura, i medici hanno ipotizzato che la 33enne sia morta sul colpo.

Sarà un secondo esame a stabilirlo, ma sul momento non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. I mezzi pesanti coinvolti sono ora sotto sequestro, mentre i conducenti non hanno riportato ferite e sono stati ascolti dalla polizia.