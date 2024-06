Violento scontro in via del Foro Italico a Roma, morti due centauri: si sospetta coinvolgimento di un'auto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tragico incidente ha scosso Roma nella giornata del 30 giugno. Due motociclisti hanno perso la vita in uno scontro avvenuto in via del Foro Italico, nei pressi dello Stadio Olimpico. Le dinamiche dell’incidente sono ancora sotto indagine, con il sospetto che altri veicoli possano essere coinvolti.

Morti 2 motociclisti in via del Foro Italico

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata del 30 giugno, l’ennesimo della giornata. È accaduto in via del Foro Italiaco, quando due motociclisti sono rimasti coinvolti in un violento scontro.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente a Roma: due motociclisti perdono la vita in via del Foro Italico

Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori, per entrambi non c’è stato nulla da fare. Le vittime sono state identificate: erano alla guida di una Triumph e una Buell sulla stessa carreggiata.

Si indaga sulla dinamica

Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le circostanze esatte dell’incidente. Da quanto è stato reso noto, i due motociclisti viaggiavano sulla stessa carreggiata.

L’incidente, che ha causato il violento scontro tra i mezzi, si è verificato all’altezza dell’uscita su via Salaria.

Non si esclude il coinvolgimento di un altro veicolo. Si ipotizza infatti la possibilità che un’auto si sia infilata nella traiettoria di una o di entrambe le moto, causando lo scontro.

Ancora paura a Roma: incidente anche sulla Cristoforo Colombo

Il tragico incidente di via del Foro Italico non è stato l’unico evento drammatico della giornata. Sempre il 30 giugno, un altro incidente stradale si è verificato sulla Cristoforo Colombo e uno su via Togliatti ha visto coinvolte delle ambulanze.

La giornata segue un altro giorno di incidenti, infatti solo ieri altri due motociclisti sono morti su via Tiburtina Valeria, nei pressi di Roviano, fra Lazio e Abruzzo.