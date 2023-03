Violento scontro frontale tra moto e bicicletta a Lastra a Signa: vittime un 54enne e un 57enne

Incidente mortale a Lastra a Signa, nel fiorentino. Due persone a bordo di una moto e di una bicicletta si sono scontrate in un violento frontale con i rispettivi mezzi nella mattinata di domenica 12 marzo.

Scontro frontale

Come riportato dall’agenzia Agi, secondo una prima ricostruzione, le due persone, un 54enne di Prato a bordo di una moto, l’altra, un 57enne di Pistoia, in sella a una bicicletta, si sono scontrate in un frontale.

L’impatto è stato molto violento. Entrambi sono deceduti per i numerosi traumi riportati.

Disposto il sequestro dei mezzi

Al fine di accertare con precisione la dinamica dell’incidente mortale avvenuto a Lastra a Signa, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e gli esami autoptici sui corpi dei due uomini.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri giunti sul posto.

Cos’è successo

Stando alle prime ricostruzioni, i due mezzi viaggiavano in direzione opposta in via Vecchia Pisana, a Lastra a Signa (Firenze).

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia municipale. Nulla da fare per i due uomini coinvolti nell’incidente.

