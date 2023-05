Violento nubifragio a Carbonia in Sardegna, allagamenti e strade trasformate in fiumi in piena: il video

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 30 maggio, a Carbonia, nella Sardegna meridionale, provocando allagamenti e disagi e cogliendo i cittadini impreparati. A causa delle forti piogge l’acqua ha allagato numerose strade, scantinati e i piani terra di abitazioni ed edifici. Molti i disagi per gli automobilisti, che all’improvviso si sono ritrovati con le strade trasformate in fiumi, come mostrano le immagini del video. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in varie zone della città, con forze dell’ordine e protezione civile intenti a monitorare la situazione. Una vera e propria bomba d’acqua, come spiega all’Ansa il sindaco Pietro Morittu: “Secondo i dati in nostro possesso, in città sono caduti 64 millimetri d’acqua in 90 minuti, in media ne cadono 600 l’anno. E questo ha mandato in tilt le strade”.