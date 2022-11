Violento incidente a Forlì, auto si ribalta e un'altra perde il motore: quattro bambini e due adulti feriti

Violento schianto tra una Fiat Doblò e un suv Jeep a Roncadello di Forlì questa mattina, in seguito al quale due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti. Fortunatamente non ci sono state vittime, vista la gravità dell’incidente, ma i feriti sono stati trasportati e ricoverati in ospedale con ferite ritenute di media gravità. Ecco quanto si è appreso finora sulla dinamica dell’incidente.

Incidente a Forlì, auto si ribalta e un’altra perde il motore per l’impatto: la ricostruzione

Intorno alle otto del mattino di giovedì 3 novembre, due auto con a bordo – rispettivamente – un adulto e un bambino, e un adulto e tre bambini, si sono scontrate a un incrocio mentre i due uomini portavano i figli a scuola.

A bordo della Fiat c’era un uomo di 34 anni e il figlio di 11 anni, mentre sul suv c’erano un 38enne, un bimbo di quasi due anni, e due bambine di 9 e 13 anni.

Fonte foto: Virgilio Notizie Roncadello, la frazione di Forlì dove è avvenuto l’incidente

L’incidente tra i due veicoli, come riporta l’Ansa, sarebbe avvenuto a causa di una precedenza non rispettata. In seguito al brutale impatto, il suv si è ribaltato ed è finito fuori strada, mentre la Fiat ha addirittura perso il motore.

Feriti due adulti e quattro bambini

Gli occupanti dei veicoli hanno riportato diverse ferite. I due adulti sono stati portati al trauma center del Bufalini di Cesena con traumi al torace e al cranio, mentre il piccolo di 11 anni è stato portato a Cesena con un trauma addominale.

Gli altri tre minori sono stati trasportati all’ospedale di Forlì, riportando delle contusioni (il più piccolo di due anni), un trauma toracico (la bimba di 9 anni) e un trauma alla caviglia (la ragazzina di 13 anni).

Sul posto sono accorse cinque ambulanze del 118, insieme a una squadra di vigili del fuoco che ha permesso di estrarre i feriti dall’auto ribaltata. La strada è stata conseguentemente chiusa al traffico per permettere i rilievi e i soccorsi.