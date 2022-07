Violenta una donna in sala operatoria durante il taglio cesareo: arrestato medico anestesista

Una partoriente è stata violentata in sala operatoria dal medico anestesista che l’aveva appena sedata per un taglio cesareo. È la brutta storia che arriva dal Brasile, dove il medico, incastrato dalle telecamere, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale.

Violenta una donna che sta per partorire in sala operatoria

La terribile vicenda si è consumata presso all’Hospital da Mulher di Vilar dos Teles a São João de Meriti, nello Stato di Rio de Janeiro. Come riportano i media brasiliani, il medico anestesista accusato dello stupro è stato arrestato dalla polizia nella giornata di lunedì.

È stata la direzione dell’ospedale a denunciare e far arrestare per violenza sessuale il professionista, il 32enne Giovanni Quintella Bezerra.

Secondo quanto ricostruito, la donna si stava sottoponendo a un taglio cesareo per mettere al mondo il bimbo che portava in grembo. Ed è stata stuprata dal medico che l’aveva appena anestetizzata in sala operatoria.

La donna non avrebbe mai saputo di essere stata violentata se la direzione dell’ospedale non avesse messo delle telecamere di sorveglianza nella sala operatoria.

O nome do anestesista preso em flagrante pelo estupro de uma paciente que passava por cesárea no Rio de Janeiro é Giovanni Quintella Bezerra e essa é a cara dele! https://t.co/lJQHrtVnPw pic.twitter.com/bgVg3tVirJ — Déia Freitas (@NaoInviabilize) July 11, 2022

Medico anestesista incastrato dalle telecamere

Da tempo infatti c’erano dei sospetti sui farmaci anestetizzanti usati dal medico. La direzione dell’ospedale, per vederci chiaro, ha quindi piazzato delle telecamere nella sala operatoria. Svelando però tutt’altro: l’orrore di una violenza sessuale su una paziente anestetizzata.

Nel video si vede l’uomo violentare per via orale la donna, sedata, mentre altri medici eseguivano il taglio cesareo dietro una tenda chirurgica, a meno di un metro di distanza.

Facendo finta di controllare i parametri, il medico avvicinava il suo organo sessuale alla bocca della vittima, sottoponendola a ripetute violenze sessuali.

Arrestato il medico anestesista

Dopo aver visto ciò che avevano ripreso le telecamere, la direzione dell’ospedale ha subito denunciato il medico anestesista, che è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale.

Gli investigatori hanno acquisito il filmato e ora stanno indagando per capire se si tratti di un caso isolato o se il medico abbia violentato in questo modo altre donne, vittime ignare degli abusi. Nella stessa giornata dei fatti contestati l’anestesista aveva partecipato ad altri due interventi simili.

Parallelamente le autorità sanitarie hanno avviato una indagine interna sul fatto. L’uomo ora rischia una pena che va dagli 8 ai 15 anni di reclusione.