Violenta rissa tra giovanissimi vicino la stazione di Parma: spunta una chiave inglese, interviene la Polfer

Una violenta rissa, con tanto di chiave inglese, è avvenuta tra alcuni ragazzi giovanissimi nei pressi della stazione di Parma, vicino la fermata degli autobus. Per mettere fine alla colluttazione, ripresa in video e pubblicata sui social, è dovuta intervenire le Polfer.

Le uniche parole che si riescono a distinguere sono quelle di incitamento a colpire, come si fosse a bordo ring durante un match tra due pugili. Il tutto è invece avvenuto nei pressi della stazione di Parma, dove a scambiarsi calci e pugni non c’erano dei professionisti ma un gruppo di ragazzini.

La rissa, avvenuta non distante dallo spazio riservato agli autobus della stazione del capoluogo di provincia emiliano, ha difatti coinvolti numerosi giovanissimi, e il tutto è stato ripreso in video e pubblicato sui social, dove in poco tempo è diventato virale.

La zona di Parma dove si trova la stazione, nei pressi della quale è avvenuta la rissa tra giovanissimi, ripresa anche in video, che è stata poi interrotta dalla Polfer

Il video mostra la violenza dei colpi inferti dai ragazzini, che si colpiscono con calci e pugni mentre sono circondati da altri giovanissimi che gridano eccitati e li incitano, in una scena che ricorda più la ricostruzione di un combattimento o di uno scontro tra bande in un film.

La comparsa di una chiave inglese

Grida e calci tra ragazzini incappucciati, mentre tutto intorno si incita ad aumentare la violenza. Il video non è lungo, dura poche decine di secondi, abbastanza però per riuscire a capire quanto sta accadendo.

Ad un certo punto si sente un rumore metallico: è un oggetto lanciato da qualcuno della folla, con l’intenzione di colpire uno dei ragazzi coinvolti nella rissa. Pochi secondi, e nell’inquadratura compare un altro giovane incappucciato, che tiene in mano un oggetto che sembra una chiave inglese.

Durante la rissa alcuni ragazzi cadono a terra, ma nessuno interviene per separarli. Il video continua, riprendendo un giovane a terra che viene preso a calci, fino a quando non viene interrotto bruscamente. Sul posto è infine arrivata la Polfer per mettere fine alla zuffa.

L’arrivo della Polfer

Come riportato dalla Gazzetta di Parma, l’intervento degli agenti della Polfer ha messo fine alla rissa, con molti giovani che al loro arrivo si sono dileguati.

Alcuni di loro sarebbero però stati già identificati, grazie non solo alle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti all’interno della stazione ferroviaria e nelle vie limitrofe, ma anche proprio ai video registrati dai presenti con gli smartphone e diffusi online sui social e tra le chat.

I sette fermati, tutti già noti alle Forze dell’Ordine in quanto facenti parte dei gruppi monitorati nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione contro il fenomeno delle “baby gang”, sono ora indagati in stato di libertà per rissa, e sono stati segnalati alle competenti Procure presso il Tribunale Ordinario di Parma e presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.