Violenta rapina a Mantova, minore arrestato: ha rubato il cellulare a un 19enne dopo avergli spaccato il naso

Un minore è stato arrestato a Mantova per rapina ai danni di un giovane. L’episodio è avvenuto nel mese di novembre, quando due ragazzi di origine nordafricana hanno aggredito un diciannovenne per sottrargli il cellulare.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata del 19 febbraio 2025, la Polizia di Stato di Mantova ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un minore coinvolto in una rapina. L’episodio risale a novembre, quando la vittima è stata avvicinata in strada con un pretesto da due ragazzi di origine nordafricana. I due lo hanno minacciato e colpito, causandogli una frattura alle ossa nasali, per sottrargli il cellulare.

Indagini e provvedimenti

L’immediata attività investigativa condotta dagli operatori della Squadra Mobile ha permesso di ricostruire gli eventi grazie alla visione del sistema di videosorveglianza cittadino e alla raccolta di informazioni. Ciò ha consentito di identificare entrambi gli autori del reato, due diciassettenni residenti fuori dalla provincia mantovana, e di denunciarli alla Procura per i Minorenni di Brescia. Per uno dei due, già denunciato per fatti simili, il gip del Tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità. Per l’altro minore, il procedimento penale proseguirà in stato di libertà.

