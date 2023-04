Violenta aggressione a Savona, 16enne accoltella la madre per un video su TikTok: arrestato

Aveva rimproverato il figlio 16enne che stava spostando alcuni mobili per girare un video da pubblicare sulla piattaforma social TikTok. Una scena di vita quotidiana, come accade in molte famiglie. Lui però ha perso la testa, prima minacciando la madre, tentando di colpirla con una testata, e successivamente con un coltello da cucina, prima di fuggire.

Aggressione a Savona

L’episodio è avvenuto a Savona nel pomeriggio di venerdì 14 aprile. Il ragazzo di 16 anni, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, è stato arrestato dai carabinieri della città ligure con l’accusa di tentato omicidio della madre.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna, nel tentare di disarmare il ragazzo, si è ferita alla mano nell’afferrare la lama del coltello.

Come sta la madre del ragazzo

Il ragazzo, nella fuga, avrebbe danneggiato l’auto della madre parcheggiata in strada, oltre a un altro mezzo.

Giunti presso l’abitazione della donna, che nel frattempo aveva allertato le forze dell’ordine, i carabinieri hanno trovato la casa a soqquadro e la donna ferita, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Le ricerche del 16enne sono iniziate subito dopo e si sono concluse nel giro di poche ore.

Fonte foto: Tuttocittà.it Savona, il luogo del violento litigio: 16enne accusato di tentato omicidio

Accusa di tentato omicidio

Il 16enne di Savona è stato arrestato ed accompagnato presso un centro di prima accoglienza a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova.

Il minorenne rispondere dei reati di tentato omicidio e danneggiamento.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine il ragazzo aveva già avuto in passato atteggiamenti ostili nei confronti della madre.

