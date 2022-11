Viola Valentino, il marito prende il reddito di cittadinanza e lavora: le accuse

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Percepirebbe il reddito di cittadinanza nonostante abbia un lavoro. Sono queste le accuse lanciate nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 al marito di Viola Valentino, Francesco Mango. La cantante ha difeso il partner dicendo di non esserne a conoscenza.

Viola Valentino, le accuse al marito

Il marito di Viola Valentino, Francesco Mango, è oggetto da tempo dei discorsi del salottino di Pomeriggio 5. Questa volta però, nell’ultima diretta del programma condotto da Barbara D’Urso, si è parlato di un tema diverso: non la relazione tra i due e i presunti tradimenti dell’uomo, ma il reddito di cittadinanza che Mango percepirebbe.

Approfittando della presenza della cantante in collegamento video, Barbara d’Urso ha mandato in onda un servizio che riguarda il marito, una storia su Instagram della giornalista Patrizia Groppelli, opinionista del programma di Canale 5.

“Ho scoperto oggi una cosa delirante – dice Groppelli -. Il buon Mango prende il reddito di cittadinanza. Qualcuno gli spieghi che a 40 anni, in Lombardia, chi vuole trovare lavoro lo trova. Quindi Mango, oltre il reddito di cittadinanza, avevo ragione su tutto: oltre a farti mantenere, anche il reddito di cittadinanza”.

La difesa di Viola Valentino

Viola Valentino ha difeso dalle accuse il marito, che avrebbe dovuto essere presente con lei ma ha poi fatto sapere che non avrebbe partecipato al programma a causa della febbre. La cantante ha detto di non mantenere nessuno e di non sapere se il marito prenda il reddito di cittadinanza o meno.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, l’ha incalzata: “L’ultima volta che ho parlato attraverso il video con tuo marito, ha detto che collabora con te e che ha prodotto un paio di dischi. Allora, domando: lui fa o no il produttore di Viola Valentino?”.

“Certo”, ha risposto l’artista, dando il là la domanda successiva del giornalista: “E allora come mai, visto che ha un lavoro, percepisce il reddito di cittadinanza?”.

Barbara d’Urso contro il marito di Viola Valentino

Anche Barbara D’Urso si è scagliata contro il marito della cantante: “Sicuramente Viola non sa niente ma deve informarsi. Perché lui proprio in diretta qui da me ha detto che lavora e che è il tuo produttore”.

“Non può prendere il reddito di cittadinanza perché lo sottrae a chi davvero non può lavorare e non ha un lavoro”, ha sottolineato la conduttrice.

Viola Valentino, forse per giustificare il marito, ha poi detto di sapere che un suo collaboratore lavora e prende il reddito: “Io ho un mio collaboratore che lavora con me, e non solo per me, e prende il reddito di cittadinanza. Parlo del mio chitarrista”.