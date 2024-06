Vino di Bruno Vespa venduto sui treni Frecciarossa, il giornalista Rai risponde alle polemiche: "Così da anni"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Monta la polemica sulla vendita delle bottiglie del vino di Bruno Vespa sui treni Frecciarossa. Il caso è stato segnalato da un lettore su Repubblica, dando il via a un botta e risposta a distanza tra il giornalista Francesco Merlo e il conduttore di Porta a Porta, che respinge qualsiasi allusione a favori ricevuti per la sua vicinanza al Governo e alla premier Giorgia Meloni.

La segnalazione sul vino di Bruno Vespa

A sollevare la questione un lettore di Macerata, che alla posta di Repubblica ha scritto così: “Giovedì sera sul Frecciarossa Milano-Ancona, alla carrozza bar, ho chiesto che vino avessero e mi hanno mostrato quattro mezze bottiglie diverse fra cui ‘Il Bruno’, primitivo del Salento dell’azienda di Bruno Vespa. Certo, deve essere proprio buono il vino vispo per venire selezionato, fra tanti possibili, nell’offerta del bar di Trenitalia”.

La segnalazione è stata pubblicata nella rubrica a cura di Francesco Merlo, il quale non si è lasciato sfuggire l’occasione di ironizzare sulla circostanza: “Sta forse insinuando che il vino di Bruno Vespa è ‘raccomandato’, come al tempo dei gerarchi vignaioli, quelli del vino ‘bello e bellicoso’? – ha scritto sarcastico il giornalista – Lungi da me il sospetto che anche le cantine delle Ferrovie siano “orientate” dal ministro dei Trasporti Salvini, dal Lollo del mangiare italiano… e dagli altri avventori di Porta a Porta”.

Fonte foto: ANSA

Bruno Vespa alla Camera durante la cerimonia commemorativa dei 100 anni dal discorso in cui Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le violenze fasciste

La risposta sulla vendita sui treni Frecciarossa

La replica di Bruno Vespa è arrivata sul sito di gossip Dagospia, che ha ripreso la vicenda: “Il vino che porta il mio nome compare sui Frecciarossa ogni tanto e a rotazione con decine di altre cantine dalla fine dello scorso decennio (quindi da molti governi fa) perché fu a suo tempo apprezzato da Elior, la società che cura il catering di questo tipo di treni” ha spiegato il conduttore Rai.

“E deve essere piuttosto apprezzato visto che venerdì scorso rientrando da Verona ho dovuto dividere con un amico l’ultima piccola bottiglia” ha aggiunto.

La controreplica al giornalista Rai

Una risposta che non ha convinto Francesco Merlo.

“Non so da quanto tempo e quante ‘piccole bottiglie’ abbia piazzato, ma cosa cambia? – ha scritto il giornalista di Repubblica sulla sua rubrica – È vero che Vespa non è stato inventato dal governo Meloni. Però, tra tutti, è il governo Meloni che ne fa un uso davvero intensivo, persino più dei governi Berlusconi. Vespa è l’intervistatore seriale di Giorgia Meloni in Rai. Il logo della masseria Li Reni Vespa, che produce anche quel vino venduto adesso sui treni di Stato, splendeva dietro Giorgia Meloni che, da lì, dove soggiornava con ben otto ministri, attaccava la politica di Elly Schlein”. Forse ti può interessare Bruno Vespa figlio di Benito Mussolini? Il conduttore Rai: "Forse gli somiglio un po', ma i conti non tornano" Il giornalista e conduttore Rai Bruno Vespa ha fatto chiarezza sulla leggenda metropolitana secondo la quale sarebbe il figlio di Benito Mussolini

“I cantinieri responsabili delle Ferrovie sono sicuramente innocentissimissimi. Ma solo i più monelli e i più maligni potrebbero pensare che attorno al vino di Stato ci siano crediti da esigere, cambiali di gratitudine, posti riservati nelle puntate di Porta a Porta. Honni soit qui mal y pense” ha concluso Merlo.