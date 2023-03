Vincitori Oscar 2023: miglior film a Everything Everywhere All at Once, Brendan Fraser miglior attore

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

È il film Everything Everywhere All at Once il grande dominatore degli Oscar 2023. La pellicola firmata dai “Daniels”, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, si è aggiudicata 7 statuette su 11 candidature, inclusa quella per il miglior film. Nessun premio per l’Italia. Ecco tutti i vincitori della notte degli Oscar 2023.

Oscar 2023, domina Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once assoluto protagonista della serata con 7 premi, di cui sei nelle categorie principali: miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista (Michelle Yeoh), migliori attori non protagonisti (Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis), oltre alla sceneggiatura originale.

Brendan Fraser si è aggiudicato il premio come miglior attore protagonista per la sua toccante interpretazione nel film The Whale.

Vincitori Oscar 2023, i discorsi degli attori premiati

“Non lasciate mai che qualcuno vi dica che avete passato una certa età”, ha detto Michelle Yeoh, prima donna asiatica a vincere il premio come miglior attrice, nel suo discorso di ringraziamento.

“Ringrazio l’Academy per aver creduto in questo film coraggioso, e Darren Aronofsky per avermi dato la possibilità di salvarmi con The Whale – ha detto Brendan Fraser ricevendo l’Oscar come miglior attore – È un onore essere qui con voi. Ho cominciato 30 anni fa a lavorare nel cinema e le cose non sono state sempre facili per me”.

“Come le balene, risalire non è facile, tornare in superficie non è facile e ringrazio tutti quelli che me lo hanno permesso”, ha aggiunto Fraser.

Vincitori Oscar 2023, Italia a bocca asciutta

I grandi delusi della serata sono i film Avatar: la Via dell’Acqua e Top Gun: Maverick. Per il primo solamente il premio per gli effetti speciali, per il secondo, con protagonista Tom Cruise, un riconoscimento per il sonoro.

A bocca asciutta anche Gli spiriti dell’isola, nonostante le 9 candidature, e The Fabelmans di Steven Spielberg. Nessun premio negli Oscar 2023 per l’Italia, in corsa con Le Pupille di Alice Rohrwacher per il miglior cortometraggio (premio vinto da An Irish Goodbye) e per il trucco con Aldo Signoretti per Elvis (premio vinto da Adrien Morot, Judy Chin e Annemarie Bradley per The Whale).

Miglior film straniero al tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale

Il premio Oscar per il miglior film straniero è andato al tedesco Niente di nuovo sul fronte occidentale. Pinocchio, di Guillermo Del Toro, si è aggiudicato la statuetta come miglior film d’animazione. Nonostante l’assenza del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è parlato comunque di Russia con il premio vinto dal documentario dedicato ad Alexey Navalny, dissidente attualmente in carcere.