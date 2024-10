Vincenzo Marinelli morto a Pescara dopo una malattia, l'imprenditore era finito nell'inchiesta su appalti Asl

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo dello sport. È morto Vincenzo Marinelli, imprenditore nel settore della sanità, ex presidente del Pescara Calcio e storico dirigente della Nazionale Under 21. Aveva 88 anni ed era malato da tempo. Negli ultimi anni era stato coinvolto in una inchiesta sugli appalti Asl.

Vincenzo Marinelli si è spento nella notte a Pescara dopo una lunga malattia. L’imprenditore ed ex dirigente sportivo aveva 88 anni.

È stato uno dei personaggi più importanti nel mondo dello sport abruzzese e italiano. Presidente del Pescara Calcio negli anni Ottanta, aveva portato la squadra abruzzese dalla serie C alla A.

Per tanti anni era poi stato dirigente Figc e accompagnato della Nazionale Under 21.

Chi era Vincenzo Marinelli

Nato nel settembre 1936 a Carpineto della Nora, in provincia di Pescara, Vincenzo Marinelli è stato un imprenditore di successo e dirigente sportivo.

Imprenditore nel settore della sanità, era un grande appassionato di calcio. Ha legato il suo nome al Pescara, di cui è stato prima vicepresidente e poi presidente negli anni Ottanta, portando la squadra dalla Serie C alla Serie A.

È stato per oltre trent’anni, a partire dai primi anni Novanta, dirigente della Federcalcio nello staff della Nazionale Under 21, di cui è stato capo delegazione e dirigente accompagnatore.

Ha preso parte a tutte e cinque le edizioni degli Europei di categoria vinti dagli Azzurrini e a quattro Olimpiadi.

Negli ultimi anni era stato coinvolto in una maxi inchiesta della procura di Pescara, divisa in più filoni, su una serie di appalti milionari della Asl abruzzese.

Nel giugno 2022 era stato arrestato e posto ai domiciliari insieme ad altre quattro persone. Nei giorni scorsi l’imprenditore era uscito di scena dal processo appena iniziato a seguito dell’accertamento delle sue gravissime condizioni di salute.

Il cordoglio del Pescara Calcio

“Con enorme dispiacere apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro presidente onorario Vincenzo Marinelli”, si legge in una nota del Pescara Calcio.

“Difficile trovare in questo momento le parole giuste in grado di dipingere una persona solare ed energica come Vincenzo. Una persona sempre presente come tifoso, amico e per molti un padre”.

“Un sostegno a cui si faceva riferimento nei momenti difficili, attimi in cui era sempre pronto ad allungarti una mano e trascinarti in quel vortice di vitalità e allegria contagiosa che lo circondava”.

“Il presidente Daniele Sebastiani e la Delfino Pescara 1936 tutta, si stringe con affetto al dolore di familiari, amici e tifosi porgendo le più sentite condoglianze, abbracciandoti per l’ultima volta, con commozione e tanta tristezza”.

Il ricordo del presidente Figc Gravina

Anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Marinelli.

“Con la scomparsa di Vincenzo perdo un amico fraterno. Era un’entusiasta della vita e un grande appassionato di calcio”, afferma in una nota della Figc.

“Con lui ho condiviso anni bellissimi nella Nazionale Under 21, di cui è diventato un punto di riferimento fuori dal campo, durante i quali ho potuto apprezzare la considerazione che riponeva nei giovani, nei talenti del futuro. A tutti loro dava suggerimenti da padre prima ancora che da dirigente, distinguendosi per la sua grande generosità”.

“Mi piace ricordarlo con il sorriso il giorno della conquista della medaglia olimpica ad Atene nel 2004, un’emozione che ci unirà per sempre”.