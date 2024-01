Vincenzo De Luca vuole denunciare il ministro Fitto: il duro attacco del presidente della regione Campania

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato l’intenzione di denunciare Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

Lo ha fatto in occasione di una conferenza stampa sul blocco delle risorse per la regione Campania.

L’annuncio di De Luca su Fitto in conferenza stampa

Nel corso di una conferenza stampa sul blocco delle risorse per la Campania, Vincenzo De Luca ha annunciato:

“Procederemo a denunciare il ministro Fitto per atti di omissione rispetto a procedimenti che vengono strumentalmente bloccati con un danno immenso per la comunità campana, per l’economia e per la concretizzazione di interventi di assoluta urgenza come quelli relativi ai campi flegrei”.

Il presidente della Regione Campania ha aggiunto:

“Avanziamo una richiesta di dimissioni di un ministro che consideriamo incompetente e inconcludente e consideriamo un danno permanente per il sud”.

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca ai cronisti

A margine della conferenza stampa, ai cronisti Vincenzo De Luca ha poi detto: “Abbiamo un governo nemico del Sud“. E ancora: “Siamo di fronte a manovre strumentali, provocatorie, arbitrali per un ministro della coesione che è diventata una calamità nazionale”. Il presidente della Regione Campania ha parlato di “disastro totale per le politiche del Sud”.

Vincenzo De Luca ha ribadito: “Procederemo il 22 di questo mese, se non avremo risposte, come è prevedibile, alla denuncia alla giustizia amministrativa contabile e penale”.

Il presidente della Campania ha anche detto: “Ci difenderemo sul piano della giustizia e ci auguriamo anche sul piano politico, augurandoci che i gruppi parlamentari di esponenti meridionali si sveglino dal loro letargo e decidano di fare una battaglia a difesa delle comunità meridionali visto che ancora oggi stanno dormendo tutti quanti“.

Vincenzo De Luca in conferenza stampa.

Le reazioni alle parole di De Luca su Fitto

‘Agenzia Nova’ riporta le dichiarazioni del senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania: “De Luca senior è un disco rotto che ripete bugie sperando che diventino verità. Non gli crede più nessuno perché il suo problema non è di risorse ma di capacità con un fallimento certificato in sanità, trasporti pubblici, sviluppo economico, promozione del territorio e mancanza di investimenti in cultura”.