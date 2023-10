Vincenzo De Luca e il nuovo show sul tatuaggio: "Mi fanno schifo, chi se lo fa è un imbecille"

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha nuovamente catturato l’attenzione del pubblico con un nuovo intervento teatrale, questa volta sul palco del liceo Torquato Tasso a Salerno. Con il suo caratteristico tono da “buon padre di famiglia,” De Luca ha condiviso la sua opinione su un argomento che, come a molti giovani, gli sta particolarmente a cuore: il tatuaggio. Il suo punto di vista, ad ogni modo, è sicuramente ben distante dalla visione dei ragazzi e, come di consueto, il Governatore lo ha espresso a modo suo, nel modo più colorito possibile.

Stoccata a Elly Schlein

In apertura del suo discorso, De Luca ha lanciato una piccola frecciata alla segretaria del suo partito, Elly Schlein, sottolineando l’importanza dell’estetica e dell’armocromia.

“Stavo guardando le ragazze in prima fila e voglio fare un apprezzamento; non ho visto nessuna tatuata” ha affermato. “Ecco, vi dico una cosa che è controtendenza: a me i tatuaggi fanno schifo, vabbè?”

Fonte foto: ANSA “Una ragazza con un tatuaggio mi dà un senso di sporco” ha dichiarato il Governatore Vincenzo De Luca

“Una ragazza tatuata mi sa di sporco”

“So che ovviamente vanno di moda” ha esordito il Presidente della Regione Campania “ma io quando vedo una ragazza tatuata ho una sensazione di sporco, di sgradevole. Allora vi prego, mantenetevi sobrie e sobri”.

Vincenzo De Luca non ha lesinato una critica agli influencer. “Ce ne sono alcuni che hanno tatuaggi che arrivano fino al padiglione delle orecchie: fanno schifo due volte, non una volta sola. Ma che cos’è questa cosa?”.

Una frecciata a Fedez?

In molti hanno letto, nelle parole di De Luca, una non troppo velata frecciatina a Fedez. L’addizione fra tatuaggi in quantità e il ruolo di influencer è sembrata infatti di semplice lettura, ma più di qualcuno ha storto il naso considerando il momento difficile sul piano della salute che il cantante sta vivendo negli ultimi tempi.

“Poi quando diventate più grandi vi viene voglia di ripulirvi” ha ammonito De Luca. “Ci sono molti che si sono tatuati da giovani ma poi alla fine si sono stancati e hanno verificato che l’immagine che si portavano appresso non era molto gradevole: hanno cercato di togliersi i tatuaggi ma è una grande sofferenza.”

“Quindi mantenetevi sobri, eleganti, belle, fresche, pulite” ha concluso, lanciando la stoccata finale: “Chi si tatua è un imbecille, punto”.