Vincenzo De Luca e i manifesti contro Giorgia Meloni: accusa di tradimento, ira centrodestra sui fondi usati

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

I manifesti comparsi in Campania contro Giorgia Meloni sarebbero stati commissionati dalla Regione e dal governatore Vincenzo De Luca, che avrebbe finanziato la propaganda contro la premier con fondi istituzionali. È l’accuso che l’opposizione muove al governatore campano nei giorni in cui, tra Napoli, Avellino e Salerno sono comparsi manifesti dal messaggio poco fraintendibile.

Manifesti contro Giorgia Meloni

Da qualche giorno per le strade di Salerno e Avellino sono comparsi dei manifesti contro la premier Giorgia Meloni. Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, dietro l’attacco potrebbe esserci lo zampino del governatore Vincenzo De Luca, che avrebbe dato l’ok alla campagna dal 20 febbraio al 31 marzo in tutta la regione, secondo una delibera del 9 febbraio, che ha stanziato circa 150mila euro dei fondi destinati per la comunicazione istituzionale.

“Il governo Meloni tradisce il Sud” è il testo a caratteri cubitali che si legge su sfondo blu e con tanto di logo della Regione Campania. Uno dei 4 mila manifesti per le città campane, con una campagna fatta con 200 panel alle fermate dei bus, 100 della grandezza 6×3 e un’installazione luminosa di fronte al Maschio Angioino.

Nello stesso manifesto vengono elencate anche una serie di richieste che non sarebbero state accolte dall’esecutivo, come “il blocco da un anno e mezzo dei fondi per il Sud, dei fondi per la cultura” e “dei fondi per le strade e i Campi Flegrei”.

L’accusa sui fondi per la propaganda

E quel logo della Regione Campania, che certifica il benestare di palazzo Santa Lucia, accende gli interrogativi sui fondi usati per il pagamento della campagna.

L’opposizione, rappresentata da Stefano Caldoro, punta il dito contro il governatore, accusato di averli realizzati con “fondi istituzionali della comunicazione della Regione”.

Fonte foto: ANSA Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca

“Con il simbolo della Regione si utilizza la comunicazione istituzionale per finalità di lotta politica, attraverso una massiccia diffusione pubblicitaria, con conseguente spreco di risorse pubbliche. I consiglieri regionali invieranno la documentazione agli organi di controllo amministrativo e contabili affinché si faccia luce sull’utilizzo di queste risorse” ha annunciato Caldoro

FdI attacca De Luca

Sul piede di guerra contro il governatore anche i deputati di Fratelli d’Italia, col coordinatore provinciale Michele Schiano Di Visconti che accusa De Luca e la sua “deriva inarrestabile” che lo ha portato a utilizzare “fondi pubblici per commissionare manifesti che attaccano il governo guidato da Giorgia Meloni, utilizzando anche il logo della Regione”. “Chiediamo a chi di dovere interventi immediati” ha sottolineato.

E il senatore di Fdi Sergio Rastrelli rincara la dose, accusando De Luca di “indecenza”: “Comunicazione vile e distorta, ponendo frontalmente l’istituzione campana contro il governo nazionale, dando l’ennesima prova di indecenza ed inaffidabilità istituzionale”.