Vincenzo De Luca attacca la premier Giorgia Meloni dopo il video a Palazzo Chigi: "Come Heidi"

“Avreste mai immaginato che a Palazzo Chigi ci fosse il cabaret?”. Nuovo affondo di Vincenzo De Luca contro il governo guidato da Giorgia Meloni. Nel mirino del presidente della Regione Campania questa volta il video della premier sui provvedimenti sul lavoro presi dal Consiglio dei ministri il primo maggio.

L’attacco di De Luca è arrivato oggi 3 maggio durante l’assemblea pubblica di Confindustria Caserta, all’interno dello stabilimento della Coca-Cola Italia di Marcianise. Dopo aver criticato nei giorni scorsi Elly Schlein, segretaria del suo partito, il governatore campano questa volta si è scagliato contro la presidente del Consiglio.

Parlando con la platea, De Luca ha affrontato svariati argomenti, tra cui il Dl lavoro e il videomessaggio di Giorgia Meloni del primo maggio. Dopo il Consiglio dei ministri non si è tenuta la come da prassi la conferenza stampa, la premier per illustrare i provvedimenti presi ha scelto un video postato sui canali social.

“Ho visto Heidi – ha detto De Luca parlando del video – si è pure girata a Palazzo Chigi, ha suonato la campanella e tutti i ministri seduti là come tanti pinguini. Ma non vi vergognate?”.

“Ho visto queste immagini, mi sono emozionato, il presidente del Consiglio che camminava, che bello, poi entrava nell’aula del Consiglio dei ministri, suonava la campanella, e tutti i ministri che battevano le manine”, ha continuato.

“Il ministro Pichetto con il cappello a tre punte, mi sono ricordato di Heidi, le caprette ti sorridono – ha ironizzato – ma in quale paese del mondo avviene una cosa del genere?”.

Le parole di De Luca contro Meloni e il governo non sono passate inosservate e non hanno mancato di suscitare reazioni da parte della destra.

“Con i soliti insulti De Luca vuole solo nascondere il suo fallimento che è totale. Dopo oltre sette anni di suo governo la Campania è ultima per attesa di vita dei cittadini, ultima per reddito pro-capite, ultima per servizi sanitari e servizi alla persona, ultima per spesa dei fondi europei”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

“I primati invece che può vantare – aggiunge – sono tutti negativi: la Campania è prima per disoccupazione, prima per aliquota Irpef che si paga, prima per emigrazione sanitaria, prima per il rischio di povertà ed esclusione sociale”.