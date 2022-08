Vimercate, sonnifero nei drink per derubare gli uomini: arrestata una donna di 47 anni

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Adescava gli uomini sui social, al bar e in altre circostanze, poi li narcotizzava e li derubava di gioielli e contanti. Una donna di 47 anni del Vimercatese, in Lombardia, è così stata arrestata dopo circa un anno di indagini con l’accusa di rapina aggravata e lesioni. Nullafacente, aveva già dei trascorsi per furto e circonvenzione di incapaci.

Come agiva la donna che addormentava le vittime per derubarle

A raccontare nei dettagli la vicenda è il Corriere della Sera. La donna agiva indisturbata nelle case delle sue vittime portando via ciò che di più prezioso riusciva a trovare.

Era solita addormentare le sue prede mettendo nei loro bicchieri del potente sonnifero.

Fonte foto: 123RF

Per procurarsi il sedativo presentava false prescrizioni mediche millantando di essere in cura psichiatrica. In totale sono sei gli episodi ricostruiti dai carabinieri.

Prelievi dalle carte di credito e furti di soldi e gioielli

Le indagini sono state avviate nel 2021, quando un anziano di 83 anni era stato ritrovato dal figlio in casa privo di sensi. L’uomo, sottoposto alle analisi in ospedale, era poi risultato positivo alla benzodiazepina.

Dopo essersi svegliato si era reso conto di non avere più la sua collana con le medagliette al collo e la fede nuziale al dito. Ai carabinieri aveva raccontato di essersi addormentato dopo aver preso una camomilla con una donna.

Nello stesso anno a Roncello era accaduto un episodio simile a un 84enne, che si era ritrovato senza 50 euro nel portafoglio dopo aver conosciuto una donna ed essere caduto in uno stato di sonnolenza.

Col passare del tempo gli investigatori avevano poi individuato diversi altri casi di soggetti derubati e risultati positivi a psicofarmaci.

Tra questi, anche un 71enne che nel giugno del 2022 si è visto sparire una preziosa collezione di monete e pennini d’oro del valore di circa 80mila euro, e sottrarre dalla sua carta di credito 4mila euro. Con quei soldi la donna avrebbe acquistato monili in oro in una gioielleria e alcuni capi di abbigliamento.

L’arresto della ladra 47enne

Dopo la conclusione delle indagini e la raccolta di tutte le prove necessarie per disporre la misura cautelare, la malvivente è stata arrestata e portata nel carcere di San Vittore.

Come reso noto dal Corriere della Sera, durante la perquisizione della sua casa i carabinieri hanno trovato alcuni gioielli in oro, due flaconi di delorazepam, un flacone di sedivitax e circa 2mila euro in contanti.