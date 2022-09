Villapiana, tragico incidente sulla Statale 106: scontro frontale tra auto e camion, morta una donna

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Una donna di circa 40 anni ha perso la vita nella mattina di oggi, venerdì 23 settembre, in un incidente stradale occorso in provincia di Cosenza, in Calabria. La tragedia si è verificata lungo la Statale 106, all’altezza del comune di Villapiana. Coinvolti due mezzi, un’automobile e un camion. La vittima, originaria della Toscana, è morta sul colpo.

La dinamica dell’incidente a Villapiana

La donna deceduta nello schianto viaggiava a bordo dell’auto. Per cause in corso di accertamento la sua vettura ha impattato contro un autoarticolato guidato da un uomo, che percorreva la statale in direzione sud.

Sul posto è intervenuto il personale del distaccamento di Trebisacce della Polizia stradale, che ha avviato gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Fonte foto: Virgilio Notizie L’incidente ha avuto luogo sulla Strada Statale 106, all’altezza di Villapiana

Presenti anche il personale dell’Anas e i Vigili del fuoco. Lo scontro mortale è avvenuto al chilometro 377,700: il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso per mettere l’area in sicurezza e consentire i soccorsi e le verifiche delle forze dell’ordine.

I soccorsi

L’arrivo tempestivo del personale sanitario del 118 non è bastato a salvare la vita alla donna. Per lei non c’è stato nulla da fare: l’impatto con il mezzo pesante è stato fatale.

Il conducente del camion ha riportato invece delle ferite ma non è in pericolo di vita.

Le vittime sulla Statale 106

In seguito alla tragedia il Comitato di volontariato ‘Basta Vittime sulla Strada Statale 106’ ha ricordato attraverso una nota che la donna deceduta nella mattinata è la 24esima vittima della “famigerata e tristemente nota strada della morte“.

Nel dettaglio, è la terza “nel comune di Villapiana, ed è anche l’11esima del 2022 nel tratto di Statale 106 della provincia di Cosenza”.

“Auspichiamo che il prossimo nuovo Governo possa finalmente affrontare e risolvere i diversi problemi che riguardano la Statale 106 evitando strumentalizzazioni politiche”, ha fatto sapere il direttivo del Comitato.