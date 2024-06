Villa Certosa piace al Sultano del Brunei, super villa di Silvio Berlusconi in vendita a un prezzo da capogiro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Hassanal Bolkiah, il ricchissimo sultano del Brunei che ha un patrimonio stimato in circa 22 miliardi di dollari, sarebbe intenzionato ad acquistare Villa Certosa, la famosa tenuta estiva di Silvio Berlusconi, che è stata messa in vendita a un prezzo da capogiro: il valore stimato della villa potrebbe arrivare fino a 500 milioni di euro.

Villa Certosa: in vendita la tenuta di Silvio Berlusconi

Villa Certosa si trova a Porto Rotondo, una frazione di Olbia, nei pressi di Punta Lada, ed è diventata famosa negli anni per essere una delle più frequentate tenute estive di Silvio Berlusconi, spesso balzata agli onori della cronaca italiana ed estera per via delle feste private spesso organizzate dal Cavaliere.

Questa enorme e lussuosa villa, che si estende su 4500 metri quadri e dispone di 126 stanze e un parco di circa 120 ettari, è stata nei decenni utilizzata dall’ex premier per accogliere numerosi capi di Stato, da George W. Bush a Vladimir Putin, da Tony Blair a José Zapatero.

Fonte foto: ANSA

La tenuta, acquistata da Berlusconi verso la fine degli anni Ottanta, è stata ristrutturata e ampliata e, in seguito alla morte del Cavaliere, gli eredi hanno deciso di metterla in vendita.

L’interesse del sultano del Brunei

E c’è già una persona interessata, o sarebbe meglio dire molto interessata: si tratta di Hassanal Bolkiah, il ricchissimo monarca e sultano del Brunei, che detiene questo titolo dal 1967 (che lo rende il capo di Stato in carica da più tempo al mondo) e che ha un patrimonio stimato in circa 22 miliardi di dollari.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il sovrano dello Stato che si trova sull’Isola del Borneo avrebbe già visitato personalmente la villa, così da vedere con i propri occhi la magnificenza di uno degli immobili più conosciuti e pregiati al mondo.

Silvio Berlusconi fece fare una perizia tecnica di valutazione dell’immobile nel gennaio del 2021, e la cifra che ne venne fuori rese la villa una tra le più costose al mondo, e la trattativa di vendita con il sultano del Brunei potrebbe quindi diventare l’affare immobiliare più ricco di sempre in Italia.

Un prezzo da capogiro

Quando Silvio Berlusconi fece valutare la villa, il valore che ne risultò si aggirava intorno ai 259 milioni di euro. Un prezzo da capogiro, che potrebbe però ulteriormente lievitare.

Il prezzo finale per l’acquisto di villa Certosa, difatti, potrebbe crescere anche in virtù della trattativa, arrivando a toccare quota 500 milioni di euro.

Che ovviamente non sarebbero un problema (in termini economici) per il sultano del Brunei, che dovrà però fare i conti con altre famiglie asiatiche ed europee che sarebbero interessare all’acquisto di uno dei gioielli della Costa Smeralda.