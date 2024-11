Vigili investiti a Roma da un carabiniere positivo all'alcol test, uno ha perso la gamba: è in rianimazione

Tre vigili urbani sono stati investiti in via Tiburtina, a Roma, da un’auto guidata da un carabiniere del Ros, risultato positivo all’alcol test. L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 6 novembre: a uno degli agenti della polizia locale, ferito gravemente, è stata amputata una gamba. L’uomo è ricoverato in rianimazione all’ospedale San Camillo.

Tre vigili investiti a Roma in via Tiburtina

Secondo quanto ricostruito dall’Ansa, i tre vigili sarebbero stati travolti da un’auto durante i rilievi di un incidente stradale avvenuto a Roma in via Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande raccordo anulare.

Le persone travolte sono due donne e un uomo di 25 anni, quest’ultimo trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo.

La zona in cui sono stati investiti i tre vigili urbani in via Tiburtina, a Roma

Ha perso molto sangue, tanto da rendere necessaria addirittura l’amputazione di una gamba.

Le sue condizioni sarebbero stabili.

La visita del sindaco Gualtieri in ospedale

Nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 novembre, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha fatto visita al 25enne che ha perso la gamba.

Insieme a lui anche il comandante generale della polizia locale della Capitale, Mario De Sclavis: “Sono profondamente scosso, esprimo la mia vicinanza e solidarietà agli agenti rimasti feriti e alle loro famiglie. In particolare all’agente di soli 25 anni, da poco entrato a far parte del Corpo, che purtroppo versa tuttora in gravi condizioni. Come genitore, mi trovo a condividere questo momento con i familiari con grande apprensione e dolore”.

Le due donne, secondo l’Adnkronos, sarebbero ricoverate al Sandro Pertini e al Policlinico Umberto I.

Alla guida dell’auto un carabiniere del Ros positivo all’alcol test

L’Ansa riferisce che alla guida dell’auto che ha investito i vigili c’era un carabiniere del Ros (acronimo di Raggruppamento operativo speciale, un reparto investigativo dell’Arma che si occupa di criminalità organizzata e terrorismo), in quel momento non in servizio.

Il militare sarebbe risultato positivo all’alcol test dopo gli accertamenti tossicologici in ospedale: il tasso sarebbe stato pari a 1,9, nettamente al di sopra del limite consentito (0,5).

Dei rilievi se ne è occupata la polizia stradale.