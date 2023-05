Vigile preso a sprangate in testa spara a un clochard a Napoli: folla tenta di linciare il senzatetto ferito

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Paura a Napoli, dove un agente di Polizia municipale ha sparato a un clochard che l’aveva preso a sprangate in testa. I fatti sono accaduti durante un’attività di controllo davanti al Duomo, nell’ambito delle attività del nucleo Tesm, Tutela emergenze sociali e minori,

Cosa è successo a Napoli

Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ‘ANSA’ un senza fissa dimora di origine africana ha colpito alla testa con una spranga un agente municipale, che lo aveva invitato ad alzarsi dal porticato dove diversi altri clochard come lui da tempo trascorrono la notte.

L’agente della Polizia municipale, a terra, in base alla ricostruzione fornita, ha sparato mentre l’immigrato tentava ancora di colpirlo, ferendo l’uomo a una gamba.

Fonte foto: ANSA Il luogo dove sono accaduti i fatti a Napoli, sotto i portici del Duomo, davanti all’entrata del Museo del Tesoro di San Gennaro.

La Polizia blocca un tentativo di linciaggio

Sul posto erano presenti numerosi passanti, che hanno tentato di fermare l’immigrato e poi cercato di prestare i primi soccorsi all’agente ferito.

Si è reso necessario l’intervento della Polizia di Stato per bloccare un tentativo di linciaggio ai danni del senzatetto africano. I poliziotti hanno portato via l’uomo: qualcuno tra la folla, stando a quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, ha tentato di colpirlo con calci, mentre alcune donne hanno applaudito all’intervento delle forze dell’ordine.

I fatti si sono verificati mentre la strada era affollata di turisti. Il dormitorio utilizzato dai senza fissa dimora si trova sotto i portici del Duomo di Napoli, proprio davanti all’ingresso del Museo del Tesoro di San Gennaro, che è una meta continua di visitatori.

Come stanno il senzatetto e il vigile

Per le ferite riportate, l’agente municipale colpito con una spranga è stato trasportato all’Ospedale del Mare, mentre il clochard è stato portato al Vecchio Pellegrini. Stando a quanto riferito dalla Questura di Napoli e riportato dall’agenzia ‘ANSA’, non sarebbe in pericolo di vita.

Maggiori dettagli

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, l’agente avrebbe esploso almeno 7 colpi. Ai soccorritori, è apparso con il volto tumefatto dai colpi subiti. L’arma che è stata utilizzata dal clochard è un tondino di ferro, di quelli che solitamente si trovano dentro i pilastri.