Vigilante mostra la pistola a un collega in ospedale ad Ancona e parte un colpo: ferita una paziente

Ferita accidentalmente una ragazza dopo un colpo di pistola esploso da una guardia giurata. Il vigilante, un uomo di 60 anni di origine moldava, quando è partito lo sparo si trovava nel gabbiotto che presidia la sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Ancona, vigilante spara per sbaglio e ferisce una paziente

Secondo quanto emerso, l’incidente si è verificato all’alba di martedì 24 settembre.

Il vigilante stava mostrando l’arma a un collega quando per sbaglio è partito un colpo che ha forato la parete in cartongesso del gabbiotto, ha superato la sala dove erano presentii una decina di pazienti e si è piantato nella porta tagliafuoco.

Fonte foto: ANSA Il foro nella parete lasciato dal proiettile

L’urto del proiettile ha fatto volare delle schegge che hanno colpito una ragazza, rimasta ferita a un braccio.

La giovane era in attesa di essere visitata nell’ospedale di Ancona. Naturalmente è stata subito soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario presente.

Guardia giurata accompagnata in questura e denunciata

Il vigilante, alla luce di quanto accaduto, è stato accompagnato in questura dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.

Il 60enne è stato sottoposto all’esame dello stub, risultato positivo. È scattata una denuncia nei suoi confronti e dovrà ora rispondere di lesioni colpose ed esplosioni pericolose. La pistola gli è stata sequestrata.

Vigilante in stato confusionale dopo lo sparo

Quando le forze dell’ordine sono arrivate all’ospedale, hanno trovato la guardia giurata in stato confusionale per quanto successo.

Inizialmente, come riferito da LaPresse, l’uomo non è stato in grado di raccontare cosa fosse accaduto di preciso, ma successivamente ha ammesso ai poliziotti che, mentre mostrava l’arma a un’altra guardia lì in servizio di portierato, accidentalmente è partito dalla sua pistola un colpo.

Il 60enne dovrà ora spiegare la dinamica esatta dell’incidente. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi del caso.