Vigevano, donna di 61 anni si dà fuoco in piazza: salvata dal cameriere di un ristorante

Tragedia sfiorata nel centro di Vigevano (Pavia): una donna di 61 anni si è data fuoco in piazza versandosi addosso del liquore. A salvarla il tempestivo intervento di un cameriere di un ristorante, che è riuscito a spegnere le fiamme e a gettare via la bottiglietta contenente il liquido infiammabile.

Donna si dà fuoco in piazza a Vigevano

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 28 novembre, attorno alle 14, a Vigevano, nella centralissima Piazza Ducale. Ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della piazza.

Come riporta il Corriere della Sera, protagonista del folle gesto è una donna di 61 anni di origini albanesi. La donna, per motivi ancora da chiarire, si è data fuoco con un accendino dopo essersi versata addosso del liquore, a quanto pare una grappa fatta in casa che la 61enne si è portata dietro con una bottiglietta.

La 61enne è stata salvata da un cameriere

La donna è stata salvata dal tempestivo intervento di un cameriere di uno dei ristoranti che danno sulla piazza. L’uomo l’ha vista ed è subito corso verso di lei.

Il cameriere le sarebbe saltato addosso per spegnere le fiamme, riuscendo anche a buttare lontano la bottiglietta contenente il liquido infiammabile. Poi la donna è stata portata all’interno del ristorante, in attesa dei soccorsi.

La donna è fuori pericolo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano.

La 61enne ha riportato delle ustioni nella parte superiore del torace e bruciature ai capelli, ma non è in pericolo di vita. Sul posto è poi arrivato il figlio della donna, che agli agenti della municipale non è riuscito a spiegare le ragioni del folle gesto della madre.