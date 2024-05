Videomessaggio di Matteo Falcinelli dopo arresto a Miami, ringraziamenti alle istituzioni e auguri alla mamma

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Matteo Falcinelli, lo studente italiano vittima di un violento arresto a Miami, torna a parlare tramite un videomessaggio. Il giovane, ancora detenuto negli Stati Uniti ma prossimo al ritorno in Italia, ha affidato a un video i propri ringraziamenti alle istituzioni e ha dedicato un pensiero speciale alla madre, nel giorno della festa della mamma.

Il videomessaggio di Matteo Falcinelli

Il 25enne, arrestato con violenza dalla polizia di Miami che lo ha legato e malmenato, aveva rispettato il silenzio nei giorni successivi alla notizia dell’arresto che ha fatto clamore. A parlare per lui erano stati i legali e la mamma, Vlasta Studenicova.

Ma a pochi giorni dal suo rientro in Italia, Matteo Falcinelli ha deciso di registrare un videomessaggio per ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questi giorni duri.

Il giovane, in America per conseguire un master alla Florida International University, si è mostrato seduto su un divano, con la voce segnata dall’emozione ma con parole decise.

Il ringraziamento alle istituzioni

Nel corso del video Falcinelli ha tenuto subito a precisare di stare vivendo “un momento estremamente drammatico, ovviamente pieno di dolore, di tristezza e di tanta, tanta paura”.

Ma nonostante ciò non perde le speranze e ringrazia chi gli è stato vicino: “Ci tenevo personalmente a salutare e ringraziare tutte le persone e tutte le istituzioni che in questo momento mi sono molto vicine e condividono con me ogni giorno la mia sofferenza”.

“Sto ricevendo moltissimi messaggi di supporto dagli italiani che mi danno tanta forza di andare avanti oltre al grandissimo sostegno in questa mia battaglia per ottenere giustizia” ha sottolineato il 25enne.

Il messaggio alla mamma

Poi anche un passaggio emozionante del videomessaggio, con Matteo Falcinelli che ha dedicato un pensiero speciale alla mamma.

A Vlasta Studenicova, che lo ha raggiunto in America e gli è stato vicino in questa battaglia, il 25enne invia parole dolci: “Colgo l’occasione, visto che oggi è la Festa della mamma, per fare un augurio speciale a tutte le mamme del mondo. Che mai più nessun’altra mamma debba vedere il proprio figlio soffrire come purtroppo ha dovuto fare la mia, alla quale mando un grandissimo bacio. Grazie a tutti di cuore, non vedo l’ora di rientrare in Italia”.