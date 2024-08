Videomessaggio di Jannik Sinner a Oliviero Toscani: "Sono onorato di far parte delle tue giornate"

Oliviero Toscani, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, oltre ad aver reso noto di essere gravemente malato, ha espresso stima nei confronti di Jannik Sinner. Il tennista, informato della vicenda, ha fatto arrivare al fotografo un videomessaggio di sostegno e vicinanza.

Jannik Sinner, il videomessaggio privato inviato a Oliviero Toscani

“È un onore far parte delle tue giornate”. Così Jannik Sinner, come riferisce l’ANSA, ha ringraziato Oliviero Toscani in un videomessaggio inviato in forma privata al fotografo e pubblicitario. Lo sportivo ha contattato lo staff del pubblicitario per fargli avere la clip.

Pochi giorni fa Toscani ha raccontato della sua malattia grave, aggiungendo tra l’altro che Sinner gli dà “sollievo nella vita”.

Fonte foto: ANSA Oliviero Toscani

Il numero uno del tennis mondiale è rimasto toccato dalla vicenda personale di Toscani che sta lottando contro la amiloidosi.

La battuta sull’Inter di Sinner

Nonostante in questo momento sia impegnato a New York negli US Open, l’asso del tennis azzurro ha comunque trovato il tempo per registrare un filmato da mandare a Toscani.

Oltre alla vicinanza espressa, Sinner, da tifoso milanista, ha anche fatto una battuta sulla fede calcistica interista del fotografo.

Oliviero Toscani: “Ho l’amiloidosi, si muore. Non c’è cura”

Oliviero Toscani, 82 anni, in una lunga intervista al CorSera, ha rivelato di essere stato colpito dalla amiloidosi, patologia per cui non esiste ancora una cura.

È iniziato tutto poco più di un anno, alla fine di giugno 2023, quando si è svegliato con le gambe gonfie. “Ho cominciato a fare fatica a camminare. All’ospedale mi hanno diagnosticato un problema al cuore”, ha spiegato Toscani.

Inizialmente, si pensava appunto ad un qualcosa che riguardasse il cuore. Invece, dopo una serie di esami approfonditi, è arrivata la diagnosi che ha sancito che è stato colpito dall’amiloidosi.

Trattasi di una malattia dove “in pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo”. “E si muore. Non c’è cura”, ha chiosato il fotografo 82enne.

“In un anno ho perso 40 anni – ha aggiunto Toscani -. A ottobre ho anche preso una polmonite virale e il Covid, mi hanno tirato per i capelli. Penso di essere stato anche morto, per qualche minuto”