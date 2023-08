Video della senatrice M5S Dolores Bevilacqua che ride mentre si parla della situazione drammatica in carcere

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Un intervento importante, quello della senatrice Vincenza Aloisio sulla difficile situazione delle carceri italiane. Il suo discorso però, forse perché tenuto con un linguaggio, una cadenza considerata comica, ha provocato le risa incontrollate della collega Dolores Bevilacqua, ripresa dalle telecamere di Palazzo Madama.

L’intervento di Vincenza Aloisio

Al termine della seduta di mercoledì 2 agosto nell’aula di Palazzo Madama, la senatrice del M5S Vincenza Aloisio è intervenuta per testimoniare la difficile, drammatica situazione delle carceri italiane.

La senatrice ha raccontato di aver visitato numerosi istituti penitenziati negli ultimi mesi, e di aver realizzato di come l’attuale sistema di detenzione, nel quale si ritrovano “uomini, giovani e meno giovani, animati da un profondo desiderio di redenzione”, sia soggetto a numerose criticità.

La senatrice Dolores Bevilacqua, eletta con il M5S nel settembre 2022

“Le visite delle carceri mi hanno spinto a riflettere sul ruolo del sistema giudiziario, e sulla necessità di promuovere una giustizia equa e proporzionata, che sappia anche tutelare i diritti dei detenuti”. Un discorso sentito e importante, che ha però scatenato nella collega Dolores Bevilacqua un attacco di riso, che la senatrice non è riuscita a nascondere alle telecamere.

Le risate di Dolores Bevilacqua

La senatrice Vincenza Aloisio è nata il 15 dicembre 1946 a Muro Lucano (Potenza), ma è residente a Napoli, in Campania, regione nella quale è stata eletta lo scorso settembre. Sono stati forse la sua cadenza e qualche piccolo errore durante la lettura del suo intervento a scatenare l’ilarità della collega Dolores Bevilacqua.

Anche Dolores Bevilacqua, nata nel 1974 a Partinico, in provincia di Palermo, grillina come la collega Aloisio, è stata eletta lo scorso settembre. Durante l’importante intervento della senatrice lucana però, la Bevilacqua ha mostrato non solo uno scarso interesse verso l’argomento, ma anche una incapacità di gestire il proprio comportamento, dato che a più riprese ha provato a coinvolgere nel suo momento di ilarità anche il collega seduto accanto a lei, il senatore Luca Pirondini.

La reazione della senatrice Bevilacqua al discorso della collega Aloisio, a tratti anche appariscente, con le mani tremanti per il riso a coprire volto e bocca, ha creato un certo imbarazzo tra le fila del M5S, anche perché in altre occasioni la donna si è lasciata andare a una gestualità forse poco consona al suo ruolo istituzionale.

Il precedente a L’aria che tira

Non è però la prima volta che la senatrice tiene pubblicamente comportamenti non in linea con la sua carica. Nella puntata di L’aria che tira (La7) del 19 luglio scorso infatti, Dolores Bevilacqua si è scontrata con il giornalista Antonio Caprarica.

Durante un intervento di Caprarica in merito all’aumento della diaria dei capigruppo alla Camera, la senatrice del M5S ha iniziato a gesticolare e scuotere la testa per manifestare la sua contrarietà alle parole del giornalista, che si è infuriato.

“Abbia pazienza, senatrice, se io avessi fatto tutte le smorfie che sta facendo mentre parlava, avremmo dovuto chiudere tutto. Ascolti!” ha detto Caprarica, che si è sentito rispondere con un ironico “Sono colpevole di reato di smorfia”.

Atteggiamento comunque non supportato dal peso delle parole, dato che alla fine dello scambio tra i due, infastidito anche dalla mancanza di risposte soddisfacenti della senatrice, il giornalista ha chiuso la conversazione bollando come “chiacchiere” i commenti della Bevilacqua.