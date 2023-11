Il video della mucca salvata con l'elicottero dai vigili del fuoco a Faenza: restituita al proprietario

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Se passando per le colline di Faenza avete visto una mucca volare non preoccupatevi: non è stata un’allucinazione, ma un’operazione di salvataggio dei Vigili del fuoco che hanno rintracciato l’animale smarrito in una zona impervia del Ravennate, riportandolo in elicottero al suo proprietario.

Il video

Il video diventato virale mostra l’intervento della squadra che imbraca Fatima, è il nome dell’animale, e lo porta in volo in una zona sicura.

Come raccontato da ‘Il Resto del Carlino’, la mucca, di proprietà dell’azienda Cenni Società Agricola, era scivolata da un calanco e i proprietari non riuscivano a recuperarla con i mezzi a loro disposizione perché il punto in cui si trovava era raggiungibile solo a piedi. Fonte foto: ANSA

Un momento dell’operazione di salvataggio dell’animale

Per questo intorno alle 16 di martedì hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco di Faenza che hanno raggiunto la mucca rimasta intrappolata e con l’aiuto di una speciale imbracatura hanno sollevato l’animale con un verricello attaccato all’elicottero, portandolo in salvo.

“Ringraziamo vivamente il Comando dei vigili del fuoco di Faenza – hanno scritto ieri sul profilo Instagram di Cenni Società Agricola – e il reparto volo di Bologna che con l’elicottero Drago 147, hanno portato in salvo la nostra Fatima. Il nostro obiettivo era quello di portarla in salvo il prima possibile per capire come intervenire, per curarla e abbiamo trovato in queste squadre una grande professionalità, disponibilità e premura. Grazie di cuore”.