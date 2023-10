Video del viadotto sull'A10 è un falso allarme: non è Varazze ma a Ceriale, lavori per rimuovere calcestruzzo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Il viadotto si sgretola, ma sono solo lavori. Un video allarmista in circolo sui social avvisa del possibile crollo del ponte autostradale di Varazze, a Genova, ma in realtà si tratta di quello di Ceriale, su cui è in corso un’operazione di manutenzione.

Il contenuto del video

Da alcuni giorni sui social e sulle app di messaggistica, specialmente su WhatsApp, circola un video che immortala la caduta di alcuni calcinacci da un viadotto autostradale, che attraversa una zona di confine tra città e collina.

Il video è diventato in breve tempo virale, anche per le parole che accompagnano le immagini: “Attenzione, succede al viadotto di Varazze“, con riferimento al ponte autostradale al confine tra la Città Metropolitana di Genova e la Provincia di Savona.

In realtà però le immagini ritraggono il viadotto di Ceriale, molto più a ovest di quello nominato dal testo di accompagnamento al video. Soprattutto però non si tratta di una caduta di calcinacci, ma delle conseguenze di un cantiere.

La nota di AutoFiori

Anche la società che gestisce l’autostrada A10 tra Genova e Ventimiglia, AutoFiori, ha notato la diffusione di questo video e ha immediatamente provveduto a rettificare le informazioni errate contenute.

“In relazione al video attualmente diffuso su alcuni canali social da cui sembrerebbero cadere alcuni calcinacci dal viadotto Ceriale lungo la autostrada A10 Savona-Ventimiglia tra gli svincoli di Borghetto Santo Spirito e Albenga” scrive in un comunicato AutoFiori.

“Precisiamo che siamo in presenza di un’area di cantiere interdetta al transito dei veicoli ove sono in corso le operazioni di demolizione controllata dei calcestruzzi delle solette e dei cordoli (idrodemolizione) ai fini dell’installazione delle nuove barriere di sicurezza” conclude la società, smorzando ogni polemica.

Il cantiere di Ceriale

Il cantiere di Ceriale è aperto relativamente da poco. I lavori hanno avuto infatti inizio il 4 ottobre e rimarranno in esecuzione fino alla metà di dicembre 2023. Anche l’area sottostante al viadotto è interdetta, proprio per evitare problemi durante la caduta dei detriti.

L’area dei lavori inoltre è presidiata da personale che si dedica al controllo delle operazioni per tutelare la sicurezza e garantire che non siano presenti persone non addette ai lavori.