Video del coro dei tifosi del Milan ai funerali di Silvio Berlusconi in piazza Duomo: "C'è solo un presidente"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tante bandiere e sciarpe rossonere in piazza Duomo a Milano. Sono centinaia i tifosi del Milan presenti all’esterno del Duomo per l’ultimo saluto al loro ex presidente Silvio Berlusconi. In piazza un nutrito gruppo di ultras della Curva Sud, che erano stati anche ad Arcore nella giornata di martedì. Come si vede nel video, tra uno sventolio di enormi bandiere i tifosi rossoneri hanno omaggiato Berlusconi, il presidente più vincente della storia del Milan con 29 trofei conquistati, intonando il coro “C’è solo un presidente”.